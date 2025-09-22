【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

▲巧寓舍計勇奪美國IDA大獎殊榮。

圖、文／歐德傢俱提供

台灣高端室內設計品牌「巧寓舍計」憑藉卓越的設計語彙與深厚美學底蘊，榮獲「美國IDA國際設計大獎（International Design Awards）」室內設計類大獎，再次彰顯品牌在國際舞台的設計競爭力。

被譽為全球設計界重量級獎項的美國IDA國際設計大獎，每年匯聚世界頂尖設計師與新銳創作者，嚴選最具創意、前瞻與美學價值的設計作品。「巧寓舍計」本次得獎作品《A Window to the Forest》，以「將森林的靜謐延伸入居所」為核心。設計師透過空間的開放布局，引導自然光影流動，將外部綠意無縫延伸至室內。作品中最具代表性的元素，為壁面上象徵太陽的造型設計，搭配間接照明，形成溫潤的光影律動。

整體格局以「陽光走廊」劃分公私領域，透過廚房與多功能室作為居家的重心，將視線延伸至大面落地窗，引景入室。除了美學與功能的平衡，作品更注重「綠色永續」的實踐，減少人工照明及空調依賴，呼應節能減碳的設計思維。

此次榮獲美國 IDA 國際設計大獎，不僅象徵國際專業評審對巧寓舍計的高度肯定，更意味著台灣設計能量再次被世界看見。巧寓舍計始終堅持「安心、放心、有保障」的核心精神，為客戶量身打造兼具獨特性與永續性的居住體驗。