社會 社會焦點 保障人權

狂哭懺悔沒用！謝宜容未獲緩刑原因曝：僅因個人喜好不惜違背法令

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容到案前曾自錄道歉影片PO網，挨批沒誠心悔過。（圖／翻攝YouTube）

記者黃哲民／新北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因涉職場霸凌逼死部屬被拔官，再被查出任內圖利廠商得標採購案、自己又侵占公務禮品，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，謝出庭認罪聲淚俱下、自稱深切懺悔，律師替他求緩刑，新北地院今（18日）將她所犯3罪合併判刑4年6月、褫奪公權3年，全案還可上訴。

同案另3名時任謝宜容下屬的公務員，被依圖利罪各判刑1年4月到1年8月，均褫奪公權2年，但准緩刑各2年到3年，須支付公庫各5萬元到10萬元。

至於被圖利的業者林氏兄弟，哥哥判刑2年、褫奪公權1年，緩刑4年，須支付公庫15萬元，弟弟判刑1年8月、褫奪公權1年，緩刑3年，須支付公庫10萬元，2人的公司罰金30萬元、沒收犯罪所得42萬餘元。借牌給林氏兄弟的徐姓業者判刑5月、得易科罰金，緩刑3年，須支付公庫10萬元，他的公司罰金20萬元。

判決理由指出，謝宜容「未以身作則，僅因個人喜好林氏兄弟公司的設計，不惜違背法令，命部屬為業者量身訂作採購案，違法洩密、圖利特定廠商，所為實屬不該」因此未讓她緩刑，但考量她犯後態度良好，節省有限的調查資源，將她所犯3罪合併判刑4年6月、褫奪公權3年。

▲▼勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，任內涉貪被起訴，今（26日）到新北地院首度開庭，認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲謝宜容被起訴任內涉犯圖利等罪嫌，到新北地院出庭認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

謝宜容去年（2024年）12月10日到案前，曾被境管防逃，到案後被羈押禁見近4個月，今年4月起訴移審新北院獲准交保100萬元，限制住居與限制出境、出海，並佩戴電子腳環，新北院首度審理時，謝認罪痛哭20分鐘，開完庭戴帽與口罩遮臉受訪，向尋短身亡的吳姓男部屬與其家屬道歉。

今年8月11日辯論終結時，謝宜容又當庭聲淚俱下，自稱「做錯事，要付出代價，不怪任何人，我深切反省懺悔」，聲稱沒照顧好部屬、「我對不起大家！對不起國家！」她在押期間會讀《聖經》給室友聽，相信「我有罪，仍可被上帝呼召」，她請求法官「輕判我的部屬與廠商」。

辯護律師團肯定謝宜容是「優秀公務員」、一心求好求績效，想帶領部屬往前衝、努力推行任務，「出發點沒錯，錯的是手法」，現在人人喊打、什麼事看起來都很可惡，但「是否一定要她在監獄裡，用餘生悔過」、「是否稍微過苛」。

▲▼分署長謝宜容辦公室實況。（圖／讀者提供）

▲律師團稱謝宜容對辦公室裝修工程過度展現個人偏愛，以致部屬和廠商迎合上意，卻當庭被部屬的律師打臉「不是喔！」（圖／讀者提供）

辯護律師團稱謝宜容並非十惡不赦，也沒從標案拿到任何一毛錢，但過度展現個人偏愛，以致部屬、廠商刻意迎合上意、討好巴結，謝已被免職並移送懲戒法院審理，建請法官「多一點寬容與理解」，依情堪憫恕給謝減刑與緩刑。

謝宜容律師團的說法，立刻被同案被告、時任北分署秘書室主任劉女的律師打臉，強調劉女「不是迎合上意喔！是迫於謝的高壓威嚇、不得不從！」同案被告、北分署聘僱人員郭女的律師也說，郭女無升遷需求、不必揣摩上意，謝的領導風格嚴厲，下屬只能配合。

本案起因於謝宜容任內涉職場霸凌部屬，導致1位吳姓男員工去年（2024年）11月4日，在分署辦公室自殺身亡，勞動部最初處理方式被疑護短、謝自錄道歉影片「連一滴眼淚都沒有」，引爆眾怒，時任勞動部長何佩珊請辭獲准，謝被記2大過免職。

▲▼謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

▲謝宜容被指任內職場霸凌害部屬尋短，因欠缺法律上因果關係，所涉過失致死罪嫌不起訴。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

新北檢偵辦認為吳男自殺身亡，非謝宜容直接造成，與謝的領導管理行為，欠缺法律上因果關係，將謝所涉過失致死罪嫌不起訴，卻另查出謝任內指示部屬，將北分署裝修工程、宣傳品設計共2項採購案，協助林氏兄弟的公司承攬，林氏兄弟向徐姓業者借牌投標。

謝宜容不僅藉此涉圖利業者共42萬餘元，任內又於2023年到2024年，涉將12盒「就業安定基金」、「就業保險基金」採購但沒送完的三節禮盒納為己有，價值2萬餘元。

檢方起訴謝宜容涉犯《刑法》洩密、《貪污治罪條例》圖利、侵占公用暨公有財物等罪嫌，法定可判無期徒刑或10年以上徒刑，因謝已認罪並繳回犯罪所得，檢方建請法院對謝量處適當之刑。

至於本案謝宜容的3名部屬，被起訴各涉犯洩密與圖利罪嫌，因3人迫於謝的高壓強勢領導風格、奉命行事，犯罪動機尚非惡劣，也沒圖取自身利益，並已自白犯行，檢方建請從輕量刑、以勵自新。3名廠商與各自的公司，被起訴涉犯圖利與《政府採購法》等罪嫌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

