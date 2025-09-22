撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄澄清湖昨（21）日發生一起2死嚴重車禍！一家三代同堂共乘一部機車，行經澄清路湖畔時，遭到一部小貨車失控撞上，女騎士和前踏板的姪女當場重擊摔飛，後座的母親則被拋飛墜入澄清湖內，經送醫搶救後，女騎士和母親均傷重不治。檢警今日進行相驗，肇事郭姓駕駛也現身接受偵訊，面對媒體詢問不發一語。

▲郭姓男子駕駛小貨車撞死一對母女。（圖／記者吳奕靖翻攝）



檢警今日在高雄殯儀館進行相驗程序，肇事的郭姓小貨車駕駛也現身接受檢察官偵訊，由於昨日受撞擊致頭部外傷，郭姓男子的頭上纏了網狀繃帶，額頭和臉頰也有傷勢。面對媒體詢問，郭男全程低頭，一語不發。

▲郭姓駕駛因頭部外傷，今日頭部纏著繃帶現身殯儀館。（圖／記者吳奕靖翻攝）



21日上午11點多，警消接獲報案指出，鳥松區文前路發生一起車禍，且有民眾墜湖。消防隊派遣人車趕往現場，並下水救援，將一名女子打撈上岸，但該名女子已無生命跡象。湖畔另有一名女子、一名女童肢體嚴重外傷，2人意識不清，現場留下大量血跡，救護人員現場處置後，緊急將傷者送醫搶救。

警方調查，當時28歲郭姓男子駕駛自小貨車沿文前路行駛時，過彎不慎失控偏離車道，撞上對向一部機車。機車上的潘姓女騎士、前踏板的姪女當場摔飛撞擊湖邊護欄，手腳嚴重骨折；後座的潘母則被拋飛墜入澄清湖，其中潘姓女騎士、潘母搶救無效，女童接受手術後，目前在加護病房照護中。

▲高雄澄清湖發生嚴重車禍，熱心民眾幫忙救援。（圖／翻攝自threads/miaaa__8o7）



▲高雄澄清湖死亡車禍撞擊瞬間曝光。（圖／threads網友linyouti授權）

郭姓駕駛當時表示，當時送貨完要回公司，轉彎時不明原因發生失控，不清楚為什麼會發生碰撞。根據曝光的監視器畫面，錄下完整肇事瞬間過程，當時小貨車沿彎道行駛，通過號誌路口後，突然快速衝至對向車道，與此同時，潘女一家正騎車迎面而來，完全閃避不及直接撞上，小貨車撞擊後瞬間翻車，並在地上旋轉360度才停下。