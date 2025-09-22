　
自民黨新黨魁「不一定當選日本首相」！　今年出現1關鍵變數

▲▼日本首相兼自民黨總裁石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂確定下台，自民黨將於10月4日舉行新任黨魁選舉。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相石破茂7日宣布辭去自民黨總裁職務，等於同時卸下首相一職，並表態不會參加下屆黨魁選舉。自民黨大選將於10月4日登場，共有5人登記參選。然而根據慣例，由自民黨與公明黨組成的執政聯盟在參眾兩院皆持過半席次，因此通常自民黨魁就能成為日本首相。但現如今執政聯盟在兩院都未持過半席次，究竟選出的新自民黨總裁最終是否能在國會投票中順利成為首相，也成為各界關注的重點。

按照往例，由於執政聯盟以前在參眾兩院皆持有過半席次，因此自民黨新任總裁選出後，會在臨時國會中，舉行總理大臣指名選舉，再由參眾兩院投票指名成為日本新首相。

如今石破茂宣布下台，自民黨5名議員力爭黨魁之位，然而外界關注的焦點在於，自民、公明執政聯盟已連續在2024年10月的眾議院大選與今年7月的參議院選舉中失利，在兩院均未獲得過半席次。在這種情況下，新選出的自民黨總裁是否仍能在國會投票中順利成為首相，也成為未知數。

目前眾議院464席中，自民黨拿下196席、公明黨僅24席，合計220席，低於過半所需的233席。這也是自2009年民主黨政權誕生以來，執政黨席次首次低於半數。相較之下，立憲民主黨席次由98席大增至147席。

參議院方面，自民黨有100個席次、公明黨21席，合計121席，也同樣低於半數。這是自民黨自1955年建黨以來，首次在參眾兩院同時淪為少數執政，由在野黨把持多數席次。

依照制度，首相指名選舉若首輪無人過半，將由得票前兩名進行決選。這意味著，在野黨能否團結合作，成為左右政局的關鍵。如果在野黨分票，反而可能讓自民黨新總裁保住首相寶座。

2024年的首相指名選舉中，立憲民主黨代表野田佳彥就曾試圖與其他在野黨合作，但遭遇日本維新會和國民民主黨消極回應，導致效果有限。最終仍是由石破茂在決選中以221票擊敗野田的160票成功當選，許多無效票則被認為是因為小黨各自投給自家黨主席。

今年情勢仍可能重演，野田在廣播節目上強調，不一定要由他出馬，但是在野黨應該要先共同凝聚共識。他直言，「如果沒有協調，政府就沒有緊張感。」呼籲各在野黨至少應事先對合作方向達成共識，明確彼此的政治目標。

立憲民主黨時任幹事長小川淳也曾強調，不應該輕易把首相寶座拱手讓給自民黨新任黨魁，如果在野黨願意齊心協力，理論上是有可能實現政權更替的。

國民民主黨代表玉木雄一郎則明言，將公開要求黨內議員在首相指名選舉中支持自己。

若依照目前席次推算，眾議院第一次投票必然無人過半，最終仍是自民黨新總裁與最大在野黨進行決選。然而，如果小黨堅持投給自家黨首，勢必產生大量廢票，讓在野陣營實際票數不足，自民黨仍占上風。參議院也面臨相同情況。

因此，雖然自民黨失去兩院多數，但在首相指名投票中，新任黨魁大概率仍將當選首相。唯一的變數是，如果右派色彩鮮明的高市早苗出線，可能引發與公明黨的矛盾，導致執政聯盟瓦解，但外界認為這種情況發生的機率相當低。

