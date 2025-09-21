英國宣布承認巴勒斯坦　聲明全文曝光

▲ 英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）21日正式宣布，英國政府承認巴勒斯坦國，強調此舉是為了挽救「兩國方案」的希望，避免和平之光徹底熄滅。

根據BBC報導，施凱爾指出，「兩國方案」是讓以色列能在安全下存在，同時建立一個可行的巴勒斯坦國，但現狀是兩者皆未實現。他說，不論是以色列人或巴勒斯坦人，都應該能在遠離暴力與苦難的環境中生活，這也是英國人民迫切期盼的目標。

他同時提到，2023年10月7日那場襲擊至今將近兩年，哈瑪斯仍挾持人質，甚至拒絕交出遇害者遺體。施凱爾強調，這些人質必須立即獲釋，英國將持續努力讓他們返家。他直言：「哈瑪斯是殘暴的恐怖組織，真正的兩國方案正好與其仇恨理念背道而馳。」他並強調，承認巴勒斯坦國絕不是對哈瑪斯的獎賞，因為這代表哈瑪斯未來不會在政府或安全事務中扮演任何角色。

施凱爾透露，英國已將哈瑪斯列為非法並加以制裁，未來幾週還會針對更多相關人士採取行動。他同時批評，以色列政府在加薩的持續轟炸與軍事行動，導致人道危機惡化，「數以萬計的人喪生，其中許多人只是在尋找食物和飲水。」

他指出，英國已經將第一批病童與傷童送往國內，由NHS治療，並增加人道援助，但目前通過邊境的援助仍遠遠不足。他呼籲以色列解除不合理的邊境限制，讓物資能大量進入加薩。

施凱爾強調，隨著哈瑪斯暴行、以色列軍事升級，以及約旦河西岸定居點持續擴建，「兩國方案」的希望正逐漸黯淡，但英國不能讓這道微光熄滅。為此，英國正與區域及國際領袖合作，推動一套和平藍圖，包括改革巴勒斯坦自治機構，從加薩停火逐步邁向談判桌。

他表示，今年7月已經說明英國將依據政綱啟動承認巴勒斯坦國，如今時機已到。施凱爾宣布：「今天，我以英國首相的身分，鄭重宣布英國正式承認巴勒斯坦國。」

施凱爾回顧，英國在75年前承認以色列為猶太人民的家園，如今則與超過150個承認巴勒斯坦國的國家並肩。他說，這是對以巴人民的承諾，未來能夠更好。他也呼籲社會拒絕仇恨與分裂，團結一致，推動和平未來，「人質獲釋、暴力止息、苦難結束，並回到兩國方案的道路，才是所有各方和平與安全的最大希望。」