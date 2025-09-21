上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

▲上海交通大學李政道研究所所長張杰。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

上海交通大學李政道研究所所長張杰在2025浦江創新論壇主論壇上透露，他的團隊已於2024年底在上海嘉定啟動研究基地建設，將在上海建設第一座聚變（核聚變，台灣稱核融合）能電站，希望於2045年實現商業營運，且運用團隊提出的點火方案，最終發電成本將只有美國核融合發電的一半。

目前世界上最大的雷射核融合裝置是美國國家點火設施（NIF），美國科學家除了提高增益效益外，開始對高重頻技術研發。張杰透露，目前NIF的增益已達到4倍，按照美國核融合發展路線圖，將於2045年實現商業運行，每個千萬瓦時成本將低於現在所有其他能源。

在過去6年，張杰帶領團隊進行了11輪大型物理實驗，解決並驗證了所有重要物理問題，他們使用中國科學院上海光機所的「神光2」升級裝置。「在剛結束的第11輪實驗中，我們獲得的聚變三乘積達到世界最高，預計於2028年可實現點火」。

張杰還提到，在實現點火後，他們一方面要提高增益，一方面要提高重複頻率，「目前美國瞄準10赫茲，我們希望直接達到50赫茲，對發電而言，重複頻率越高越好」。

「我們將通過三步走，在上海建設第一個聚變能商業電站」，張杰說，他們預計在2030年前後，實現雷射核融合實驗堆的所有關鍵技術研發，從2031至2035年開始進行雷射核融合堆的工程研製，最終希望在2045年達到商業運行的目的。

「我們的技術方案與美國相比，各有優勢和困難」，張杰說，美國的方案增益效率更高，而且增益越高，相對的雷射驅動能量百分比佔得更低，更有利於雷射核融合發電站的建造。

核融合發電站性能最終要表現在電價上。張杰說，到2045年，美國核融合的電價預計為0.37元／千瓦時，「而我們是他們的一半」。

▼核融合裝置。（示意圖／路透）