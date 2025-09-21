金價屢創新高　江蘇「發現金礦逾5噸」引關注

▲江蘇侖山地區金礦普查項目現場。（圖／翻攝江蘇省自然資源廳官網）

記者陳冠宇／綜合報導

金價屢創新高，也因此，江蘇一地近日發現金礦的消息引發關注。據報導，侖山地區所發現的金礦體厚度達3至5公尺，最高品位達每噸7克，以此推算，該區域有望新增金金屬資源量超過5噸。

《澎湃新聞》報導，近日江蘇省自然資源廳赴句容市查看侖山地區金礦普查項目現場。侖山地區金礦普查是2024年度江蘇省地質勘查資金項目，由省地質局第三地質大隊負責實施。

截至目前，在施工完成的6個鑽孔中，有4個鑽孔見到工業金礦體或低品位金礦體，見礦厚度3至5公尺，最高品位達每噸7克。

報導稱，通過本輪普查工作，該區域有望新增金金屬資源量超過5噸，並提交一處中型以上礦產地。

江蘇近年積極「找礦」，以鈦（金紅石）、銅、金、晶質石墨、磷、鋯（鉿）等戰略性礦產為重點，兼顧高純石英、鍶、凹凸棒黏土、地熱等特色礦產勘查，全面推進新一輪找礦突破戰略行動。

截至2024年底，江蘇全省新發現礦產地16處（大型礦產地6處，中型礦產地6處，小型礦產地4處），找礦靶區28處。新增鐵礦石資源量1291.5萬噸，鈦（金紅石）礦資源量122.41萬噸，晶質石墨礦資源量87.68萬噸，螢石（CaF2）礦資源量12.63萬噸，鍶（天青石）礦資源量26.54萬噸，石榴子石礦資源量2164.11萬噸。

其中，在大陸嚴重稀缺的戰略儲備礦種之一鈦（金紅石）礦上，江蘇超額完成了大陸的「十四五」找礦任務。

截至目前，江蘇已發現各類礦產135種，其中查明資源儲量的礦產78種；已查明礦產資源儲量的礦區498個，中小型規模佔76％。據報導，江蘇正在重點針對鈦（金紅石）、高純石英、鋯、鉿等戰略性礦產和江蘇特色礦產，著力推進增儲上產。

▼金價屢創新高。（圖／路透）