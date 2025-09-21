　
政治

「美濃阿婆」右膝、左手都受傷了　陳菁徽不捨：她惹到何方神聖？

▲陳菁徽21日表示她昨去探視「美濃阿婆」。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽醫師）

▲陳菁徽21日表示她昨去探視「美濃阿婆」。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽醫師）

記者蘇晏男／台北報導

橋頭地檢署檢察長張春暉日前會勘美濃「大峽谷」時遇到一名阿婆攔轎申冤，痛訴說近2年多附近砂石車變得很多，害居民摔車受傷，有時報警都沒有用。國民黨立委陳菁徽今（21日）表示，昨天去關心那位美濃阿婆，發現對方左手紅腫，右膝蓋被傾覆的機車排氣管燙傷重壓。陳菁徽說，阿婆到底是惹到何方神聖？美濃的鄉親為何要被如此傷害對待？呼籲對方如果找不到人處理，就打她的電話，「我們會一起對抗暗黑勢力，一起守護家園」。

「不畏暗黑勢力的美濃阿婆。」陳菁徽21日在臉書表示，她昨天再度前往美濃大峽谷突襲目前處理進度，監督這個人禍破壞的地貌，有沒有開始復原了？可笑的是，只看到工人們趕快搭建起遮羞鐵皮長城，上面的人交代對外說法是擔心民眾靠近會有安全疑慮，但實際上就是不想要讓這個高雄新奇點，成為人民拍照打卡朝聖的地方，因為真的太丟臉太令人憤怒。

陳菁徽說，此行另一個目的，就是去關心那位攔轎申冤，為家鄉環境發聲的美濃阿婆，當見到本人時，有種莫名的難過；該名阿婆左手紅腫，必須一直去醫院反覆抽出血水，且右膝蓋被傾覆的機車排氣管燙傷重壓，白色繃帶包裹著燙傷的傷口，走路一拐一拐，左手無法正常運用，阿婆到底是惹到何方神聖，不但破壞環境，還造成如此人禍，美濃的鄉親、農民為何要被如此傷害對待？

陳菁徽表示，「而這一切，就是暗黑勢力的砂石幫，日日夜夜的開著沈重的砂石車，輾壓小小的產業道路，壓出坑坑疤疤的路坑，在大雨過後積水遍地。阿婆有天騎著機車去巡田，結果沒注意到積滿水的坑洞，遠遠的看以為路是平的，然後就發生意外事故，種重摔倒在地，雷殘之後無人可以來幫忙。感謝剛好附近一位移工朋友，衝過來扶她起來，才避免了一場不敢想像的慘劇」。

陳菁徽說，她觀察到，阿婆以及地方鄉親的個性，大多人吃苦耐勞，非常認真的做好本分，不太想去糟惹麻煩，只想安居樂業過日子，但這寧靜的日子，卻被來自不知何處的暗黑勢力所打破。美濃阿婆不僅敢對著檢察長攔轎申冤，也多次直接告訴四處巡邏、協助看管盜採的小弟，她的農作物受到損害，你們要叫老闆、長官出來負責。

「我問阿婆您難道不怕嗎？」陳輝表示，阿婆回應，年輕人不敢傷害老人；而且阿婆也不怕被殺掉，殺掉就算了，還是要出來講真話，不然自己的農作物已經一年沒有收成，都沒有收入了，日子怎麼活下去。而她也告訴阿婆，再發生什麼事情，如果找不到人、找不到當地立委處理，就打她的電話吧，不要再靠自己小蝦米對抗大鯨魚，「我們會一起對抗暗黑勢力，一起守護家園」。

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美濃大峽谷高雄盜採砂石美濃阿婆陳菁徽

