TikTok命運敲定？白宮：「美國人掌控」董事會　協議幾天內簽署

▲TikTok美國業務將交由美方主導，白宮：6席董事由美國人出任。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

白宮今日宣布，針對中國字節跳動出售TikTok在美國的業務一事，後續將成立一個由美方主導的董事會來管理。

根據《法新社》報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）接受《福斯新聞》訪問時表示，未來負責營運TikTok美國業務的董事會將設置7席，其中6位將由美國籍人士擔任。她並補充，相關協議有望「在未來幾天」內正式簽署。

美國政府以國安風險為由，要求字節跳動出售TikTok美國業務。這項措施最初在前總統拜登（Joe Biden）時期獲國會立法通過，明訂若字節跳動未出售業務，TikTok將面臨下架禁令。

歷任政府官員，包括川普第一次執政時，都曾警告中國恐透過TikTok蒐集美國使用者資料，或操控平台上的內容。然而，川普在2024年競選連任時，也利用這個廣受年輕族群喜愛的短影音平台，吸引大批選民。他多次延後禁令的實施，並尋找折衷方案。

市場消息指出，潛在接手者之一是美國科技巨頭甲骨文（Oracle）。該公司創辦人艾里森（Larry Ellison）是全球富豪之一，也被視為川普的重要支持者。李威特更進一步透露，甲骨文將負責處理資料與隱私保護，演算法也會完全交由美方控管。她強調：「細節已經談定，只差最後簽署。」

另一方面，川普與中國國家主席習近平19日進行通話。川普表示，習近平在談話中「已經批准」這份協議，但隨後補充「仍需簽署完成」。至於中方，尚未對此表態。

《華爾街日報》（WSJ）則引述知情人士消息指出，美國政府可望自投資方獲得數十億美元回饋，作為協議的一部分。