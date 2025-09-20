　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女YTR登東眼山驚遇「恐怖GoPro裸男」求合照跟蹤　一堆人都遇過

▲▼女YTR登東眼山驚遇「恐怖GoPro裸男」求合照跟蹤　一堆人都遇過。（圖／翻攝fiona.__.fifi）

▲YouTuber菲歐娜在東眼山遇到「GoPro裸男」。（圖／翻攝fiona.__.fifi）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber FioNa FiFi菲歐娜，擁有超過12萬訂閱，近日在桃園復興區的東眼山健行時，竟在深山中遇到要求合照的裸男。影片曝光後，許多登山客紛紛留言都遇過該名男子，甚至警察來了還抓不到人。

菲歐娜在影片中分享，她日前跟朋友決定登山，這趟旅程從台北出發，車程約一小時，原本只打算與朋友享受山林美景，沒想到途中卻發生意想不到的插曲。

健行一開始就有小狀況，菲歐娜透露朋友在路途中摔車，幸好僅有輕微擦傷。她笑稱這只是序章，真正的挑戰還在後頭。她們沿著景色優美的步道前行，高大的樹木、涼爽的微風及古老的伐木遺跡，讓人心曠神怡。成功登頂拉卡山後，FioNa和朋友便準備折返，沒想到返程才是故事的高潮。

當她們距離登山口僅剩約1至2公里時，突然遇上一名全身裸體、配戴GoPro的男子主動靠近，甚至提出要一起合照。菲歐娜當下十分錯愕，但仍保持冷靜，笑著拒絕對方要求。為了確保安全，她還用手機前置鏡頭觀察男子是否跟隨，所幸走了半公里後對方消失，兩人終於鬆了一口氣。

事後，菲歐娜與朋友互相調侃這是人生第一次在現實中遇到亞洲人裸體，並幽默表示「他在所有可以選擇的穿著裡，最後只挑了GoPro。」這次東眼山健行，也因此成為她最難忘的一次登山回憶。

網友看完紛紛留言，「那個垃圾在雙北到處橫行啊，土城天上山、樹林大凍山、三峽鳶山都有出沒啊，即便一堆小朋友和老人他也沒在怕的」、「確實，我在大棟山遇過，在山頂及回程時」、「我那天在鶯歌往大榕樹也遇到，他本來應該再等一個在休息的女登山客，後來看到我走來，便逃之夭夭」、「我也遇到過裸男，而且是在人多的北市劍南山山徑」、「之前在大棟山405高地遇過一次，他是累犯，警察也沒作為」、「上次在桃園虎頭山也遇到，看來是愛爬山的裸男」、「上次在象山警察有上山找他，但撲空了。辛苦好幾位警察」。

09/21 全台詐欺最新數據

女網紅東眼山遇裸男　大溪警方加強巡邏

針對YT女網紅菲歐娜日前在東眼山徒步健行時遇到裸男，對方甚至還要求合照，引發網友與山友議論紛紛，大溪警分局今（20）日強調，截至目前仍未接獲相關報案或通報紀錄，警方相當重視山區治安與民眾安全，登山民眾如遇類似不當或影響安全之行為，應立即撥打「110」報案，警方將立即派員到場查處，並依法從嚴追究，絕不寬貸。

台派女神宣戰「活網缺愛社團」：政府應找Meta處理

腦麻兒「小比」離世　亮哲憶10公里路跑伴聊

亞亞挺孕肚解放比基尼　「豐滿上圍藏不住」

YTR在韓遭毆　瑤瑤「夜店內被正面襲胸」揭親身經驗

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

