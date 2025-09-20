城隍迎花神保生送平安　台南北區廟埕文化親子同樂

▲台南北區「城隍迎花神，保生送平安」活動吸引親子家庭參與，廟埕前人潮川流不息。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區區公所20日下午在縣城隍廟前舉辦「城隍迎花神，保生送平安」活動，結合傳統信仰、親子手作與文化體驗，現場人潮絡繹不絕，宛如小型嘉年華，吸引親子家庭、文史愛好者與攝影同好熱情參與。

活動主題聚焦「三老爺宮花神」、「縣城隍夜巡」及區內三處保生大帝廟宇，規劃了鹽滷豆花手作、花神扇彩繪、黏土便當創作等課程，深受小朋友喜愛。走讀「醫神巡禮」更帶領民眾走訪福隆宮、興濟宮與元和宮，認識保生大帝的醫療傳奇與地方故事。壓軸的「小小花神走秀」由14組小朋友盛裝登場，穿戴鮮花與氣球裝飾走上紅毯，現場掌聲與歡呼聲不斷，留下滿滿溫馨回憶。

市長黃偉哲特別感謝縣城隍廟、祀典興濟宮、福隆宮及元和宮支援本次活動，讓鎮北坊園區的文化風華再現。他指出，市府水利局以三老爺宮的「十二花神壁畫」設計人孔蓋，布設於園區內，展現文化傳承用心，也讓民眾透過走讀更深入理解保生大帝信仰，成為安定人心的重要寄託。

北區區長潘寶淑表示，本次以「信仰×文化×親子」為核心，讓市民透過互動輕鬆走進廟埕文化，體驗地方美食與藝術。她感謝各單位協力，並期待未來持續推出更多文化結合生活的活動，讓更多市民親近北區、走進鎮北坊，體會傳統魅力。

活動現場包括水利局長邱忠川、民政局副局長吳明熙、立委陳亭妃、林俊憲、謝龍介，議長邱莉莉與多位議員、里長均到場共襄盛舉。活動最後並選出4名「鎮北好行大使」，將代表參與後續系列活動。