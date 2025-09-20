柯文哲驚傳染HPV　北市看守所回應了！

▲柯文哲交保回家後身體狀況引起外界關注。（圖／記者黃克翔攝）



記者曾羿翔／綜合報導

前台灣民眾黨主席柯文哲交保回家後身體狀況引起外界關注，妻子陳佩琪在社群媒體上陳述，柯文哲在看守所期間出現多項不適症狀，包括臀部兩側出現對稱的大型傷口，疑似因馬桶清潔不良或長時間與地板、馬桶接觸所致，疑感染 HPV（人類乳突病毒），另柯在北所被遞送食物場景，就如拿廚餘餵貓狗一樣。台北看守所也對此發布聲明回應。

台北看守所發出兩點聲明回應如下：

第一、本所依規定供應全體收容人飲食，並視用餐人數與習慣、食品衛生及種類，使用適當不鏽鋼皿具盛裝。

第二、舍房送入口位置係受限舊有建築結構安全影響，本所為兼顧收容安全及健康，將持續維護環境衛生，規劃提升收容品質，以保障收容人權益。



陳佩琪20日發文表示，先生跟我聊北所的生活，現代人真的無法想像三坪羈押室是怎麼過日子的，就拿民生必需的三餐來說吧，他說吃飯是用一個像臉盆的器皿把食物全混在一起，然後從不透明門底下的一個小洞遞進去，可以想像我們在電視劇上看到古代死囚所受待遇一樣，在電視上演的還是可以看到外面世界的鐵門， 但他們禁見房是連門都是密閉不透明的，遞送食物時只能從門下的小洞，那場景就像我們拿廚餘去餵貓狗一樣...



至於HPV病毒感染，陳佩琪則說，其實這是先生自己診斷的，他在北所內沒手機，沒照相、也看不到傷口， 就自己摸病灶，感覺起來有硬硬的一顆， 就自我診斷是verruca(疣)，通常醫生肉眼看看就能診斷，北所醫生也沒否定他的診斷，就拿乾冰幫他灼燒了三次。



據了解，陳佩琪目前已請柯文哲去皮膚科就診，也已經安排好下週全身健康檢查。