未受少子化衝擊　中原大學連續6年註冊率百分百

▲中原大學連續6年學士班新生註冊率百分百。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

大專校院迎來新學年，在少子化衝擊下，各校新生註冊率成為矚目焦點。中原大學統計，該校114學年度大學部新生註冊率截至9月19日為止，包含資通訊擴充名額，整體註冊率已超過100%，達到101.3%，在少子化海嘯中逆勢成長，連續6年註冊率百分百，連續8年蟬聯全國公私立綜合大學第一名！

中原大學招生長紀登元19日表示，中原不僅再次締造滿招佳績，114學年度註冊率甚至超越去年，學生素質也持續提升。分析今年大學分發入學成績，中原大學理學院、工學院與電機資訊學院入學的學生，在全國自然組排名從112年的26名，已躍升為17名，學生成績已與國立大學並駕齊驅。

其中電機資訊學院亦有1名學生的成績，已達進入台大的水準；商學院、人育學院、設計學院及法學院的新生成績也大幅提升，在全國社會組排名從112年的29名，躍升為22名，亦已比肩多所國立地名大學，展現「文理兼優」的均衡發展與教育實力。

近年來，中原大學積極推動多元發展，新設立「智慧運算與量子資訊學院」及「半導體產業學院」，除了在半導體、量子科技、智慧製造、人工智慧、資通安全等新興科技領域展現強勁競爭力，更在人文社會領域不斷精進，深化法律、心理、應用華語文及社會科學等專業，強調跨域整合與社會實踐。

為了推動語文教育與跨域科技的融合創新，人育學院打造AI世代人文教育的新場域「MetaDisplay全息投影教室」，整合全息影像、AI輔助華語教材設計及RPG語文遊戲製作等多項創新模組，培育學生具備「語言力、科技力、跨域力」的核心能力，逆轉文科弱勢的社會刻板印象。

此外，中原大學延攬學界與業界重量級人士加入師資行列，除了量子資訊中心主任張慶瑞、半導體產業學院新任院長傅昭銘外，還特別邀請知名天文學家孫維新擔任物理系講座教授；同時迎回國際半導體先驅、化工系傑出校友王寧國，以及引領AI科技發展的企管系校友、前NVIDIA全球副總裁邱麗孟。這些頂尖師資與校友的加入，不僅厚植中原教學能量，更是學子之福。