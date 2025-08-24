8歲童夏令營遭燙傷！家長氣炸控卸責　中原大學致歉：難辭其咎

▲中原大學舉辦國小夏令營，卻傳出8歲學童遭油鍋燙傷。（資料照／中原大學提供）



記者楊淑媛、黃資真／桃園報導

中原大學推廣教育處7月舉辦料理小達人夏令營，一名8歲男童卻不慎被整鍋熱油潑灑，造成身體多處燒燙傷，家長氣憤指控現場沒有監視器、助教未從旁指導保護，以及校方延誤送醫、說謊卸責。對此，中原大學發出聲明致歉「難辭其咎」，承諾後續醫療費全數由校方負責。

中原大學說明全文如下：

針對這起意外事件，本校已進行初步調查，確認確有疏失，難辭其咎，並為造成意外深感歉意。推廣教育處已立即檢討，修正教學內容，取消由學童操作油鍋等項目，全面導入安全刀具、加強現場人力配置，確保學童在安全的環境中學習。

對於此次意外造成學童身心影響，本校再次表達最深切的歉意。將以此為鑑，強化人員與內部管理流程，不讓類似事件再度發生，致力為所有孩童提供更完善及安全的學習環境。

意外發生當下，授課老師第一時間先以緊急燙傷處理，授課教師立即沖水處理並由推廣處助理通知孩童母親，連續沖水5分鐘後即呼叫救護車，由推廣處人員陪同孩童母親一起跟隨救護車至距學校最近之天晟醫院，關懷孩童傷勢及復原狀況，承諾後續醫療相關費用全數由校方負擔。

關於監視器影像保存問題，本校廚藝教室初期經常發生廚具遺失，因此推廣處自行安裝監視器防止損失，惟因後期不再有遺失廚具之現象，且有授課老師反映上課著作權問題及疑有學員個人隱私問題，故不再積極查核監視器是否正常運作。目前設備已完成修復，並已建立定期巡檢機制，以防止未來類似情事發生。

該營隊依規定已投保「公共意外責任險」，事件發生後立即徵詢保險理賠事宜，惟保險公司回復本案不符合理賠條件，理賠範圍僅限於因場地因素所致之事故。現行保險制度無適用之餐飲類營隊個人傷害險，為補強保障，本校已針對「恩慈廚藝教室」承保，且提高該場地公共意外責任險保額，並主動通知後續參加此類似課程之家長保險保障範圍。