　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

很多人真正想要的「不是錢」　協商合作1提問可能「省下大筆錢」

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲合作協商不一定需要「金錢」。（示意圖／視覺中國CFP）

文／史蒂夫．巴畢茨基（Steven Babitsky）、吉姆．曼桂威提（James J. Mangraviti, Jr）
譯者／黃貝玲
摘自／時報出版《50個問題為自己爭取更多：從電信費率到談判桌

想要讓某人同意為你或你的公司工作，多數人都誤以為重點在於金錢。這是因為「我們往往無法客觀看待事物，總是透過主觀意識在看事情。」

假設自己完全理解對方想要什麼，是一個在協商上所犯的嚴重的錯誤。經驗豐富的協商者知道，人想要的東西非常多，每一項都可能會左右協商的結果，包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

￭ 更多時間陪家人
￭ 受尊重
￭ 受賞識
￭ 長久關係
￭ 知名度
￭ 受人喜愛
￭ 聲望
￭ 貢獻所長
￭ 成為重要人物
￭ 金錢

「你想要有錢還是有名？」是一個簡單又直接的問題，可以讓你的協商對象暢談他的需求、興趣與渴望。這個問題沒有威脅性，可以視為是友善的對談，而且能讓對方輕易敞開心胸。

了解你的協商對象真正想要的是什麼，可以為你省下一大筆金錢，幫你判斷出最佳的協商方法，並達成令雙方都很滿意的雙贏協議。

我們經常會問我們希望合作的人這個問題。儘管聽來有違常理，但其實，很多人對金錢的興趣並沒有比對其他事物來得大，諸如多點時間陪家人、為崇高的理想助人、有更多機會到外地差旅等。滿足對方在非金錢上的需求，讓我多年來贏得多次協商，並省下了數十萬美元。

來看看幾個例子。幾年前，我們合著了一本複雜的醫療法律參考書。我們想請一名醫師幫忙審稿，看看我們有沒有犯任何學術或技術上的錯誤。

我們選了一位醫師，和他取得聯繫，並請他審閱這本參考書。問題是，我們挑選的這位醫師成就非凡，很可能會開出一小時500美元的價碼，而這本長達500頁的書，可能得花掉100多個小時，換言之，光是審閱這本書便可能得用掉我們5萬美元。

不過，我們還是拿著書稿和這位醫師取得聯繫。他表示他對此有興趣，因此我們把書寄給他。在洽談費用階段，我們問他：「你想要有錢還是有名？」他的回答非常坦誠，他表示自己對金錢不感興趣，純粹是喜歡這本書，也認為自己可以提供一些意見，與其選擇錢，他寧願列名共同作者。

他透露，他想讓自己再添一筆亮眼的學術資歷，並認為這本書可以幫他達到目的。這無疑是一個雙贏的結果，那位醫師獲得他真正想要的，且對於協商結果感到非常滿意。而我們的稿子不僅有他的專業審閱（同意這名醫師成為共同作者，讓他更有動機全心投入審稿），也有一位知名醫師作為共同作者，對這本書在行銷上也有莫大的幫助。同意讓他成為共同作者，沒有花我們任何一毛錢（那位醫師最終並未收取任何審稿費或版稅）。

有些人或許會問，如果對方表示他要的是財富，你們又是如何回應的呢？這種回應偶爾還是會遇到。以下的例子，就是我們應付這類回應的情形。

我有意邀請某位知名專家擔任一場研討會的講師。當我們告訴他，我們並不會支付講師費時，他顯得有些猶豫。我們問他相同的問題：「你想要有錢還是有名？」他回答：「我要財富。」於是我們說明，我們每年的研討會都會寄出超過100萬份的文宣，他的照片、自傳與聯絡資訊，都會透過這份文宣廣為傳布。

我們更進一步說明，他在這行的知名度將因此大幅提升，他會贏得全國性的認可，報酬豐厚的商機會自動找上他。這一切都因為他擔任我們的講師，而有機會成真。

於是他下了一個結論（可能的話，你最好能讓對方自行下結論）：最佳致富之道就是擔任我們的講師。擔任講師的確為他帶來無數報酬豐厚的諮詢機會，而他也和我們維持長期合作的關係，直到今天。

其他適合問類似問題的時機是，當你要買房子時。賣家的主要考量不一定是爭取到最高價格。如果價格稍低，但買家比較可能真正籌到資金，或是成交時間較為快速，部分賣家會願意接受價格上的讓利。問賣方仲介：「他們（賣方）只想要高價，還是想要一筆快速、順利而且可靠的交易？」等問題，將會釣到出人意料又寶貴的資訊。

▲▼時報出版《50個問題為自己爭取更多：從電信費率到談判桌（長銷15週年雙贏版）》。（圖／時報出版）

★本為摘自時報出版《50個問題為自己爭取更多：從電信費率到談判桌（長銷15週年雙贏版）》，我們每天都在溝通，不論在職場、在家庭，還是在日常生活中，該如何做到精準而有效的溝通，創造雙贏的局面？作者透過50個常見問題的提問與實例分析，逐步引導我們理解，最後教我們如何應用、如何回應，逐一破解溝通與談判的關卡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藍營為「中捷經費遭砍」抗議　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

藍營為「中捷經費遭砍」抗議　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

桃園盃／圍棋六段小將打棒球也猛　陳奕樺單場雙安領軍中港進8強

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

首檔台日跨境ETF掛牌　投資人共享成果

首檔台日跨境ETF掛牌　投資人共享成果

由野村投信發行之「野村日本東證ETF證券投資信託基金」 (簡稱：野村日本東證，證券代碼：009812)正式在臺灣證券交易所掛牌上市，成為全台首檔台日跨境連結式ETF，掛牌典禮現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、證券期貨局副局長高晶萍、臺灣證券交易所董事長林修銘、東京證券交易所社長岩永守幸、野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄等，共同見證歷史性時刻，台灣證交所林修銘董事長和東京證交所岩永守幸社長，更一同佩戴金色領帶，象徵台日資本市場合作進入璀璨嶄新階段。

輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

英特爾盤前股價飆逾24%

英特爾盤前股價飆逾24%

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

民進黨團幹部仍「七缺六」　柯建銘：庖丁解牛迎刃而解

民進黨團幹部仍「七缺六」　柯建銘：庖丁解牛迎刃而解

關鍵字：

合作協商時報出版

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面