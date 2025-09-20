很多人真正想要的「不是錢」　協商合作1提問可能「省下大筆錢」

▲合作協商不一定需要「金錢」。（示意圖／視覺中國CFP）

文／史蒂夫．巴畢茨基（Steven Babitsky）、吉姆．曼桂威提（James J. Mangraviti, Jr）

譯者／黃貝玲

摘自／時報出版《50個問題為自己爭取更多：從電信費率到談判桌》

想要讓某人同意為你或你的公司工作，多數人都誤以為重點在於金錢。這是因為「我們往往無法客觀看待事物，總是透過主觀意識在看事情。」

假設自己完全理解對方想要什麼，是一個在協商上所犯的嚴重的錯誤。經驗豐富的協商者知道，人想要的東西非常多，每一項都可能會左右協商的結果，包括：

￭ 更多時間陪家人

￭ 受尊重

￭ 受賞識

￭ 長久關係

￭ 知名度

￭ 受人喜愛

￭ 聲望

￭ 貢獻所長

￭ 成為重要人物

￭ 金錢

「你想要有錢還是有名？」是一個簡單又直接的問題，可以讓你的協商對象暢談他的需求、興趣與渴望。這個問題沒有威脅性，可以視為是友善的對談，而且能讓對方輕易敞開心胸。

了解你的協商對象真正想要的是什麼，可以為你省下一大筆金錢，幫你判斷出最佳的協商方法，並達成令雙方都很滿意的雙贏協議。

我們經常會問我們希望合作的人這個問題。儘管聽來有違常理，但其實，很多人對金錢的興趣並沒有比對其他事物來得大，諸如多點時間陪家人、為崇高的理想助人、有更多機會到外地差旅等。滿足對方在非金錢上的需求，讓我多年來贏得多次協商，並省下了數十萬美元。

來看看幾個例子。幾年前，我們合著了一本複雜的醫療法律參考書。我們想請一名醫師幫忙審稿，看看我們有沒有犯任何學術或技術上的錯誤。

我們選了一位醫師，和他取得聯繫，並請他審閱這本參考書。問題是，我們挑選的這位醫師成就非凡，很可能會開出一小時500美元的價碼，而這本長達500頁的書，可能得花掉100多個小時，換言之，光是審閱這本書便可能得用掉我們5萬美元。

不過，我們還是拿著書稿和這位醫師取得聯繫。他表示他對此有興趣，因此我們把書寄給他。在洽談費用階段，我們問他：「你想要有錢還是有名？」他的回答非常坦誠，他表示自己對金錢不感興趣，純粹是喜歡這本書，也認為自己可以提供一些意見，與其選擇錢，他寧願列名共同作者。

他透露，他想讓自己再添一筆亮眼的學術資歷，並認為這本書可以幫他達到目的。這無疑是一個雙贏的結果，那位醫師獲得他真正想要的，且對於協商結果感到非常滿意。而我們的稿子不僅有他的專業審閱（同意這名醫師成為共同作者，讓他更有動機全心投入審稿），也有一位知名醫師作為共同作者，對這本書在行銷上也有莫大的幫助。同意讓他成為共同作者，沒有花我們任何一毛錢（那位醫師最終並未收取任何審稿費或版稅）。

有些人或許會問，如果對方表示他要的是財富，你們又是如何回應的呢？這種回應偶爾還是會遇到。以下的例子，就是我們應付這類回應的情形。

我有意邀請某位知名專家擔任一場研討會的講師。當我們告訴他，我們並不會支付講師費時，他顯得有些猶豫。我們問他相同的問題：「你想要有錢還是有名？」他回答：「我要財富。」於是我們說明，我們每年的研討會都會寄出超過100萬份的文宣，他的照片、自傳與聯絡資訊，都會透過這份文宣廣為傳布。

我們更進一步說明，他在這行的知名度將因此大幅提升，他會贏得全國性的認可，報酬豐厚的商機會自動找上他。這一切都因為他擔任我們的講師，而有機會成真。

於是他下了一個結論（可能的話，你最好能讓對方自行下結論）：最佳致富之道就是擔任我們的講師。擔任講師的確為他帶來無數報酬豐厚的諮詢機會，而他也和我們維持長期合作的關係，直到今天。

其他適合問類似問題的時機是，當你要買房子時。賣家的主要考量不一定是爭取到最高價格。如果價格稍低，但買家比較可能真正籌到資金，或是成交時間較為快速，部分賣家會願意接受價格上的讓利。問賣方仲介：「他們（賣方）只想要高價，還是想要一筆快速、順利而且可靠的交易？」等問題，將會釣到出人意料又寶貴的資訊。

★本為摘自時報出版《50個問題為自己爭取更多：從電信費率到談判桌（長銷15週年雙贏版）》，我們每天都在溝通，不論在職場、在家庭，還是在日常生活中，該如何做到精準而有效的溝通，創造雙贏的局面？作者透過50個常見問題的提問與實例分析，逐步引導我們理解，最後教我們如何應用、如何回應，逐一破解溝通與談判的關卡。