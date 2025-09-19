上海景區出現「腥味可樂」　疑撿「用過空瓶」重灌販售

▲老翁在動物園外擺攤販售飲料。（圖／翻攝看看新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海一處景區的門口傳出有人販賣有怪味的可樂等飲料，疑似是不肖業者撿拾空瓶後自行重灌，已有不少人上當。

根據《看看新聞》報導，不少大陸網友近日在網路上表示，上海野生動物園的大門外，有一名約70歲的老人擺攤販售可樂、綠茶、礦泉水等飲料，口味非常奇怪，有腥臭味，甚至還可以在瓶中看見沈澱物。

報導指出，向老人買了4瓶飲料後，發現瓶身包裝都有磨損，封口也沒有完全密封，有著開過的痕跡，其中，百事可樂的色澤較淺，香精味重；可口可樂呈現黃綠色、有酸腥味；綠茶的瓶身鼓脹、液體混濁；礦泉水雖然沒有怪味，但瓶身居然寫著「酒店供應」。

▼老翁販售的飲料顏色怪異。（圖／翻攝看看新聞）



面對質疑，老人堅稱販售的都是全新未拆封的飲料，拒絕退換。附近賣水的阿姨透露，老人長期在此擺攤，不少人都上過當，連執法人員都不怕，態度非常惡劣，還會躺在地上耍賴。

動物園的保全也直言，老人已經是慣犯，常在附近販售假水，「以前裝河水，現在裝自來水。」

動物園的工作人員無奈表示，已經向城管部門反映，但問題未能解決，只能透過大聲公提醒遊客不要購買。

城管部門則說，老人擺攤屬佔道經營，已多次勸阻，但疑似灌水售假不在其執法範圍內。