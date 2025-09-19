中國網約車司機748萬人　月入平均3.2萬元

▲網約車。（圖／CFP）



文／中央社台北19日電

中國網約車行業競爭愈趨激烈。截至2024年10月，中國已核發網約車駕駛員證748.3萬本，司機月均收入人民幣7623元（約新台幣3.2萬元）。2024年網約車司機人數較4年前增加159%，但月均訂單量只增長約38.3%，多家平台互相競爭壓價。

第一財經今天報導，中國新就業形態研究中心近日發布「城市出行的就業韌性：網約車司機就業圖景與職業表現」報告。

該報告調查了13個省市5400多位網約車司機，網約車司機平均年齡約40歲，月均收入為7623元，在6類藍領職業中排第2。收入最高是貨車司機，月均收入8424元，收入排第3的是外賣員，月均收入7496元。

網約車司機日均在線6.41小時，日均在線10小時者占比最多，有0.59%的司機日均在線時長超過15小時。在一線城市日均在線時間超過或等於8小時的網約車司機，平均收入為11557.1元。

調研又顯示，62.8%的司機是家庭唯一的就業者，經濟負擔較大。超過一半的司機是家庭唯一或主要收入來源，約80%家庭的財務壓力偏重，這使司機傾向選擇可即時結算、時間彈性的工作模式。

報告總結，中國網約車的發展也出現新瓶頸，2024年全國持證司機達748.3萬人，較2020年增長159%；與此同時，月均訂單量增長只有約38.3%，行業競爭加劇，多家平台相互競爭壓價。