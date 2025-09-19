93歲嬤失蹤28天化成白骨！淡水金色海岸尋獲　媳婦拖行李箱遭法辦

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

新北市淡水區一名93歲王姓老婦在父親節當天離奇失蹤，家屬急忙報案求助，並會同消防人員日夜在淡水河岸搜尋，但始終未能找到蹤跡。未料高灘處外包淨灘人員在金色海岸發現王婦遺骨，警方調閱監視器畫面發現40歲殷姓媳婦形跡可疑，昨（18）日將殷姓女子依涉嫌遺棄屍體罪嫌函送士林地檢署偵辦。

▲王婦遺骨在金色海岸被發現，監視器畫面顯示殷姓媳婦曾拖著沉重行李箱出現在淡水河邊。（圖／記者陸運陞翻攝)

淡水分局在受理王婦失蹤案後立即展開協尋，並透過社群平台擴大發布訊息，卻依舊沒有發現，直到上(8)月26日高灘處外包淨灘人員在金色海岸發現遺骨，經DNA比對，4日確認遺骨就是失蹤多日的王婦，前後歷經27天。

警方追查監視器畫面發現，40歲殷姓媳婦行跡相當可疑，她曾拖著沉重行李箱出現在淡水河邊，消失一段時間後再度現身時，行李箱重量明顯減輕，舉動引發警方懷疑。

事實上，家屬在上月17日就曾報案家中出現可疑行李箱，然上月19日鑑識小組到住處勘驗卻未發現打鬥或血跡，直到遺骸在金色海岸被發現。警方昨（18）日將殷姓女子依涉嫌遺棄屍體罪嫌函送士林地檢署偵辦，殷女遭限制出境出海，全案仍在深入調查，以完整還原事實真相。