　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週年慶開戰！豐原太平洋回饋41% 　小蔡電器祭免卡分期最高賺2萬

▲小蔡電器。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲電商平台「小蔡電器」聯手新興支付推出活動，再針對新居裝潢等高額採購族群，祭出滿額回饋方案，與百貨周慶搶商機。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

百貨週年慶大戰進入白熱化，從實體通路至電商平台個個祭出優惠搶商機。電商平台「小蔡電器」聯手新興支付，主打「免卡分期」讓消費者能先享受後付款，無痛升級高價家電；另外，位在台中的豐原太平洋則推出號稱全台最殺的41%超高回饋率，祭出滿千送百、累計無上限的直接折扣，更用電視等豪華滿額禮吸引消費者。

▲小蔡電器。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲號稱全台百貨最殺的豐原太平洋百貨週年慶強勢登場，主打高達41%的超高回饋率。（圖／記者游瓊華翻攝）

號稱全台百貨最殺的豐原太平洋百貨週年慶強勢登場，主打高達41%的超高回饋率。週年慶自今（18）日起預購，25日正式開跑，祭出化妝品單筆滿3000送300、全館1-7樓+9樓(部份除外)滿5000送500的累計無上限回饋。預購及首四日更享卡友限定加碼，消費滿額再送禮券。

重磅豪禮更是焦點，除了有電烤盤、氣炸鍋、空氣清淨機等超夯家電，滿30萬更能直接將市價近三萬元的「SONY 55吋智慧電視」抱回家。

百貨週年慶激戰，電商平台「小蔡電器」出招反擊，聯手新興支付「zingala銀角零卡」，主打「免卡分期」與「多重回饋」，挑戰實體通路，讓消費者無須高額度信用卡，即可將高價家電分期付款，實現「先享受、後付款」。

小蔡電器表示，只要是銀角零卡新戶，首購享5%回饋、全平台消費再賺4%購物金，結帳輸入優惠碼滿萬還能現折500元。此外，針對新居裝潢等高額採購族群，更推出滿額回饋方案，消費滿50萬最高可獲2萬元購物金，回饋力度直逼百貨，讓民眾在家就能無痛升級家電。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀　吳欣盈和超基因都發聲了
女陸客來台遭追撞腦死！醫師丈夫小三通趕來台灣
安歆澐爆小16歲尪「拿菜刀狂砍冰箱」　認後悔結婚
快訊／黃仁勳砸50億美元入股！英特爾盤前股價飆逾24%
邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交
小三男童昏倒搶救4天亡！　身上有不明外傷
做陰莖增大術猝死　50歲男曾任調查官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

行政院推「好孕三方案」　蘇俊賓籲正視女性就業環境不友善

注意！明起2縣市分區大停水　最長斷水達5天

週年慶開戰！豐原太平洋回饋41% 　小蔡電器祭免卡分期最高賺2萬

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

「上車舞」為何大爆紅？　網點出2關鍵：看了很上癮

高鐵票價只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風：我選火車

神秘「北極圈明信片」寄抵竹北無人領！網接力幫推...結局超驚奇

來台玩5天！日旅客「曝美食1缺點」　大票台人炸鍋：日本才是吧

她遊日常看不懂「Google翻譯的菜單」！網激推「這款AI」神助攻

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

行政院推「好孕三方案」　蘇俊賓籲正視女性就業環境不友善

注意！明起2縣市分區大停水　最長斷水達5天

週年慶開戰！豐原太平洋回饋41% 　小蔡電器祭免卡分期最高賺2萬

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

「上車舞」為何大爆紅？　網點出2關鍵：看了很上癮

高鐵票價只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風：我選火車

神秘「北極圈明信片」寄抵竹北無人領！網接力幫推...結局超驚奇

來台玩5天！日旅客「曝美食1缺點」　大票台人炸鍋：日本才是吧

她遊日常看不懂「Google翻譯的菜單」！網激推「這款AI」神助攻

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

快訊／「成功不必在我成功一定有」　傅崐萁不參與國民黨主席選舉

AI新科技融入長照　南投市朝日日照中心啟用4月服務人次破千

中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭23歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

國光女神坐遊艇穿超辣！　「解放細肩帶炸上圍」S曲線全看光

政院推生一胎補助10萬！黃揚明點名「真正問題」：發錢無法催生

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

林依晨、吳可熙女女床戲「碰手指感覺就來了」　李沐驚吐：曾是林依晨替身 

戚又仁強勢直落二　中國大師賽勇闖男單8強

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

生活熱門新聞

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

雙颱今將生成「最新路徑」曝　2地大雨特報

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

50嵐「她驚喝1新品」推爆！網吵翻：11點打去賣完了

超多人都收到「Email這封信別點」！差點荷包不保

快訊／8縣市豪大雨特報　下到晚上

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

更多熱門

相關新聞

統一時代＋Dream Plaza合併周慶

統一時代＋Dream Plaza合併周慶

統一時代百貨台北店因新開幕 DREAM PLAZA 助攻，今年合併舉辦「超強周年慶」，優惠期間 9／25 至 10／6 ，兩館消費可「共同累計」，包含化妝品單筆滿 2,000 元送 300 元，全館指定櫃位滿 5,000 元送 600 元，指定家電櫃位滿 5,000 元送 500 元通通有，加上手機支付與聯名卡綁定，回饋率創 25% 新高。

新光三越首波周年慶10／2登場

新光三越首波周年慶10／2登場

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

快訊／台中大遠百電梯傳變「大怒神」又吃人　市府出手了

快訊／台中大遠百電梯傳變「大怒神」又吃人　市府出手了

台北101周年慶開跑回饋最高15%

台北101周年慶開跑回饋最高15%

關鍵字：

豐原太平洋百貨小蔡電器周年慶

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面