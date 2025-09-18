週年慶開戰！豐原太平洋回饋41% 　小蔡電器祭免卡分期最高賺2萬

▲電商平台「小蔡電器」聯手新興支付推出活動，再針對新居裝潢等高額採購族群，祭出滿額回饋方案，與百貨周慶搶商機。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

百貨週年慶大戰進入白熱化，從實體通路至電商平台個個祭出優惠搶商機。電商平台「小蔡電器」聯手新興支付，主打「免卡分期」讓消費者能先享受後付款，無痛升級高價家電；另外，位在台中的豐原太平洋則推出號稱全台最殺的41%超高回饋率，祭出滿千送百、累計無上限的直接折扣，更用電視等豪華滿額禮吸引消費者。

▲號稱全台百貨最殺的豐原太平洋百貨週年慶強勢登場，主打高達41%的超高回饋率。（圖／記者游瓊華翻攝）



號稱全台百貨最殺的豐原太平洋百貨週年慶強勢登場，主打高達41%的超高回饋率。週年慶自今（18）日起預購，25日正式開跑，祭出化妝品單筆滿3000送300、全館1-7樓+9樓(部份除外)滿5000送500的累計無上限回饋。預購及首四日更享卡友限定加碼，消費滿額再送禮券。

重磅豪禮更是焦點，除了有電烤盤、氣炸鍋、空氣清淨機等超夯家電，滿30萬更能直接將市價近三萬元的「SONY 55吋智慧電視」抱回家。

百貨週年慶激戰，電商平台「小蔡電器」出招反擊，聯手新興支付「zingala銀角零卡」，主打「免卡分期」與「多重回饋」，挑戰實體通路，讓消費者無須高額度信用卡，即可將高價家電分期付款，實現「先享受、後付款」。

小蔡電器表示，只要是銀角零卡新戶，首購享5%回饋、全平台消費再賺4%購物金，結帳輸入優惠碼滿萬還能現折500元。此外，針對新居裝潢等高額採購族群，更推出滿額回饋方案，消費滿50萬最高可獲2萬元購物金，回饋力度直逼百貨，讓民眾在家就能無痛升級家電。