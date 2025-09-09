王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

▲廣三SOGO百貨抽福岡機票等好康。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

年度消費盛事「百貨週年慶」戰鼓齊鳴，中部百貨搶先開戰，特別的是，因氣爆事件短暫缺席超過半年的店王台中新光三越也將在月底重返戰場，各家都祭出超優惠，試圖將新光的「龐大外溢客流」持續吸納；其中中友百貨將在9月11日以「購物節」打頭陣，目標挑戰17.2億元、年增14%；廣三SOGO百貨、大遠百等周慶則自9月18日開跑，其中大遠百位在新光隔壁，過去受惠最多，今年度年營業額劍指230億，預期將創開館14年來新高紀錄。

▲台中大遠百今年度年營業額挑戰230億元新高，VIP預購會自即日起至10月7日止。（圖／記者游瓊華攝）

在這波外溢效應中，台中大遠百無疑是最大贏家。憑藉其精品陣容與地理優勢，成功吸納不少新光高端客群，館方樂觀預估，今年營業額將一舉衝上230億元，創下開幕14年來的歷史新高。為鞏固戰果，大遠百自即日起至10月7日率先啟動VIP預購會，優惠火力全開；向來是兵家必爭之地的美妝保養品戰區，祭出單筆滿2000送200元，更在首波活動加碼單筆滿萬再送200元。

▲中友百貨購物節壓軸抽獎祭出市價140萬的VOLVO豪華純電休旅車。（圖／記者游瓊華攝）

面對市場的低迷氣氛，中友百貨選擇逆勢出擊，店長陳俊華自信表示，中友今年1到8月業績已成長一成，因此乘勝追擊，豪砸超過2億元促銷預算，自9月11日以「中友購物節」打頭陣，目標挑戰17.2億元。整檔活動的最大亮點，莫過於壓軸抽獎祭出市價140萬的VOLVO豪華純電休旅車，結合品牌日加碼與最高22%的銀行刷卡回饋，要在這場混戰中殺出重圍。

▲廣三SOGO也將舉辦「日本九州特展」，祭出福岡機票與豪華家電抽獎，展現老牌百貨的深厚底氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

迎來而立之年的廣三SOGO百貨，30周年慶自9月18日至10月16日，回饋方式採用紅利點數，全館消費滿3000元即贈600點，化妝品滿2000送400點，大家電與名品珠寶更達滿5000送1000點的高回饋率。首12日化妝品滿萬再加送800點，以及APP會員獨享的滿12萬送1800元電子禮券，且除了購物優惠，廣三SOGO也將舉辦「日本九州特展」，祭出福岡機票與豪華家電抽獎，層層加碼，展現老牌百貨的深厚底氣。

壓軸登場的是9月27日重返戰場的店王新光三越，周慶預計10月開跑，歷經氣爆後的修整，同業也預料，新光將端出震撼市場的優惠方案來宣告王者歸來，不僅考驗著對手的應變能力，也是消費者們年度最佳的購物時機。