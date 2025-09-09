　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

▲中部百貨周年慶。（圖／記者游瓊華攝）

▲廣三SOGO百貨抽福岡機票等好康。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

年度消費盛事「百貨週年慶」戰鼓齊鳴，中部百貨搶先開戰，特別的是，因氣爆事件短暫缺席超過半年的店王台中新光三越也將在月底重返戰場，各家都祭出超優惠，試圖將新光的「龐大外溢客流」持續吸納；其中中友百貨將在9月11日以「購物節」打頭陣，目標挑戰17.2億元、年增14%；廣三SOGO百貨、大遠百等周慶則自9月18日開跑，其中大遠百位在新光隔壁，過去受惠最多，今年度年營業額劍指230億，預期將創開館14年來新高紀錄。

▲中部百貨周年慶。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中大遠百今年度年營業額挑戰230億元新高，VIP預購會自即日起至10月7日止。（圖／記者游瓊華攝）

在這波外溢效應中，台中大遠百無疑是最大贏家。憑藉其精品陣容與地理優勢，成功吸納不少新光高端客群，館方樂觀預估，今年營業額將一舉衝上230億元，創下開幕14年來的歷史新高。為鞏固戰果，大遠百自即日起至10月7日率先啟動VIP預購會，優惠火力全開；向來是兵家必爭之地的美妝保養品戰區，祭出單筆滿2000送200元，更在首波活動加碼單筆滿萬再送200元。

▲中部百貨周年慶。（圖／記者游瓊華攝）

▲中友百貨購物節壓軸抽獎祭出市價140萬的VOLVO豪華純電休旅車。（圖／記者游瓊華攝）

面對市場的低迷氣氛，中友百貨選擇逆勢出擊，店長陳俊華自信表示，中友今年1到8月業績已成長一成，因此乘勝追擊，豪砸超過2億元促銷預算，自9月11日以「中友購物節」打頭陣，目標挑戰17.2億元。整檔活動的最大亮點，莫過於壓軸抽獎祭出市價140萬的VOLVO豪華純電休旅車，結合品牌日加碼與最高22%的銀行刷卡回饋，要在這場混戰中殺出重圍。

▲廣三日本祭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廣三SOGO也將舉辦「日本九州特展」，祭出福岡機票與豪華家電抽獎，展現老牌百貨的深厚底氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

迎來而立之年的廣三SOGO百貨，30周年慶自9月18日至10月16日，回饋方式採用紅利點數，全館消費滿3000元即贈600點，化妝品滿2000送400點，大家電與名品珠寶更達滿5000送1000點的高回饋率。首12日化妝品滿萬再加送800點，以及APP會員獨享的滿12萬送1800元電子禮券，且除了購物優惠，廣三SOGO也將舉辦「日本九州特展」，祭出福岡機票與豪華家電抽獎，層層加碼，展現老牌百貨的深厚底氣。

壓軸登場的是9月27日重返戰場的店王新光三越，周慶預計10月開跑，歷經氣爆後的修整，同業也預料，新光將端出震撼市場的優惠方案來宣告王者歸來，不僅考驗著對手的應變能力，也是消費者們年度最佳的購物時機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百年老店要歇業了！　在地人不捨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

親子共學共做！新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

侯友宜赴新莊參拜瑤池金母　贈匾表彰宮廟公益善行

金頭凱克鸚鵡彰化受驚飛失　飼主懸賞金「加碼到10萬」急尋

睽違14年！全國漁民節重返新北淡水　漁業技藝競賽扎根文化

探索淡水文化路徑！淡古、政大合辦學術工作坊　免費報名中

新北交通局與工會續簽團體協約　勞資攜手打造幸福職場

直衝百年醬油廠、葡萄莊園！魏應充化身超強業師　傳授經營心法

公共自行車夯爆！　台南YouBike 2.0破千萬人次幸運兒可獲禮券

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

【超壯觀】支持者迎接柯文哲成「超長隊伍」！　網驚呆：總統級見面會

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

親子共學共做！新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

侯友宜赴新莊參拜瑤池金母　贈匾表彰宮廟公益善行

金頭凱克鸚鵡彰化受驚飛失　飼主懸賞金「加碼到10萬」急尋

睽違14年！全國漁民節重返新北淡水　漁業技藝競賽扎根文化

探索淡水文化路徑！淡古、政大合辦學術工作坊　免費報名中

新北交通局與工會續簽團體協約　勞資攜手打造幸福職場

直衝百年醬油廠、葡萄莊園！魏應充化身超強業師　傳授經營心法

公共自行車夯爆！　台南YouBike 2.0破千萬人次幸運兒可獲禮券

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

清潔隊員「回收電鍋」送拾荒嬤變貪汙犯遭起訴　市府勸他自首

飛韓國注意！仁川等15機場「19日起大罷工」　航班恐大亂到中秋

國際火線／自己挖坑自己跳：石破茂的「破」事兒！

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽克

傳蔡英文卸任後首訪日本　蔡辦回應「私人旅遊」無可奉告

《咒術迴戰 懷玉‧玉折》票房破千萬　電影彩蛋驚現台北捷運元素

配戴VR眼鏡360度掌握戰場　陸新型100式坦克大秀智能化

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

地方熱門新聞

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

新北「一日服務心體驗」　今年吸引逾300戶參與

黃偉哲拍板！台南推「TPASS＋台鐵南嘉定期票」799元無限搭

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

台南消防＋醫療完美合作！勇奪消防署績優救護人員殊榮

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

公共自行車夯爆！台南YouBike 2.0破千萬人次幸運兒可獲禮券

更多熱門

相關新聞

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

台中市南區望高寮景區7日深夜發生一起引人側目的插曲。一名21歲陳姓男子因與友人女友有不正當往來，自覺愧疚，便與對方相約在景區談判，現場一度出現多人聚集，畫面驚悚，甚至引來民眾報警。

獨／逆子遭刺殺慘無全屍！野狗啃掉遺體腳趾

獨／逆子遭刺殺慘無全屍！野狗啃掉遺體腳趾

獨／逆子慘被冷血男砍死　殺人棄刀淡定畫面曝

獨／逆子慘被冷血男砍死　殺人棄刀淡定畫面曝

盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶

盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶

新光三越用購物袋　多賺10點點數

新光三越用購物袋　多賺10點點數

關鍵字：

周年慶台中中友新光大遠百廣三SOGO新光三越

讀者迴響

熱門新聞

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

興達電廠下午就在撤離？台電：那是員工下班

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面