涉人口販運「逼女賣淫」開應召站　宜蘭礁溪鄉民代被搜索約談

▲礁溪鄉民代表張景程。（圖／礁溪鄉公所網站）



記者游芳男、鄒鎮宇／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉近日捲入重大司法風暴，現任鄉民代表張景程因涉經營應召站、人口販運及貪污等多重罪嫌，17日清晨遭檢調大動作搜索服務處、住家與代表會辦公室，隨即被帶走約談，預計晚間將送往地檢署複訊。這起案件涉及妨害風化與貪瀆等問題，在地方政界引發極大震撼。

這起案件的爆發，源於警方近期偵破人口販運案件。調查過程中，一名等待遣返的外籍女子主動向檢調求助，表示希望協助其他仍被強迫賣淫的同伴。檢調深入調查後，發現有外籍女子以觀光或打工名義來台，實際遭受性交易脅迫，進而鎖定張景程為幕後主嫌。

掌握相關證據後，宜蘭地檢署聯合新北調查處在17日上午同步前往張景程服務處、住家及鄉民代表會進行搜索，並扣押重要資料。張景程也被帶回調查站配合約談，隨後移送地檢署。檢方表示，因偵查不公開，目前細節不便透露，案件將依妨害風化、人口販運與貪污等罪名繼續偵辦。

根據檢方掌握的情資，張景程疑似在礁溪地區經營小型地下酒家，實際為應召站，涉嫌以人口販運方式引進外籍及本國女子從事性交易，部分受害人並非自願。此外，該場所還被當作招待所，邀請廠商協商工程案，檢調懷疑他藉此收受廠商回扣，甚至涉及性招待等非法行為。

現年56歲、無黨籍的張景程，已連任兩屆鄉民代表，並曾任多家地方宮廟主委及學校家長會副會長，長年活躍於地方事務。這次遭檢調搜索與約談，讓地方政壇與同僚措手不及。多位鄉民代表表示，對案情不便評論，強調一切尊重司法調查。

檢方強調，礁溪地方產業與人脈複雜，未來將持續擴大偵查，追查是否有其他涉案關係人或警界包庇情形，並釐清工程回扣及性交易的金流。對於是否還有更多受害者及相關人員，檢調不排除再啟動新一波搜索行動。