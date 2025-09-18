台灣乳牛「熱緊迫」日數攀升　氣象署：恐減少產乳量

▲乳牛在炎熱的夏天容易產生「熱緊迫」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

隨著極端高溫愈來愈頻繁，連帶影響台灣乳牛產乳量。中央氣象署指出，台灣夏半年（5至10月）的溫濕度指數和熱緊迫（THI≥72）發生日數有明顯上升趨勢，嚴重熱緊迫（THI≥80）發生日數也持續增加，恐造成乳牛產乳量減少，甚至影響健康。

氣象署表示，以前的夏天，乳牛還能在早晨與傍晚享受涼爽時光，但數十年來，全球連續「高溫、悶熱」的氣候狀態，不只北極熊難以生存，也讓台灣牧場的乳牛受不了。

氣象署說明，人類夏日站在太陽下容易感到空氣又悶又濕，是因為高溫與潮濕帶來的不適，而動物也受到同樣影響，尤其對於乳牛來說，台灣炎熱的夏天容易造成「熱緊迫」。

▲台灣乳牛熱緊迫發生日數有明顯上升趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，溫濕度指數是結合氣溫和濕度的指標，也是用來衡量乳牛熱緊迫的程度，一旦THI≥72，便被定義為乳牛處於熱緊迫狀態，此時的乳牛就像穿著厚外套在桑拿房裡，會呼吸加快、食慾下降、產乳量減少，甚至影響健康。

氣象署透過Mann-Kendall統計檢定法，分析台灣6個百年測站（台北、台中、台南、恆春、花蓮及台東）的氣候數據，發現在全球逐年升溫的情況下，台灣夏半年（5至10月）的THI和熱緊迫（THI≥72）發生日數都有明顯上升趨勢，嚴重熱緊迫（THI≥80）發生日數也持續增加。

氣象署指出，農業氣象觀測網監測系統「農業氣象預報」中的「專區精緻預報」有溫濕度指數預報，可以幫助農民調整飼養方式，例如：加強遮蔭與通風、灑水降溫、調整餵食時間等，盡可能減少氣候對乳牛的熱害衝擊。