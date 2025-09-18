　
大陸 大陸焦點 特派現場

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

▲▼ 第十二屆北京香山論壇今（17日）開幕，新上任新加坡國防部長陳振聲以中英文發言，並以一句中國諺語「選邊站就是靠邊站」引發關注。 。（圖／記者任以芳攝）

▲新上任新加坡國防部長陳振聲以中英文發言，並以一句中國諺語「選邊站就是靠邊站」引發關注 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆北京香山論壇今（17日）開幕，新上任新加坡國防部長陳振聲以中英文發言，以一句中國諺語「選邊站就是靠邊站」引發關注。陳振聲指出，在當前全球安全與經濟秩序惡化之際，小國面臨更大「選邊」壓力，但新加坡絕不會成為任何國家的代理人，只會損害自己信譽，新加坡將持續維護自身主權與領土完整，並與志同道合國家透過雙邊及多邊平台展開合作，在安全領域推動建設性交流。

新加坡公共服務統籌部長兼新加坡國防部長防長陳振聲今天出席主旨演講，他首先代表新加坡國防部與新加坡武裝部隊，恭賀中國軍事科學學會與中國國際戰略學會成功舉辦第十二屆香山論壇。提出本屆論壇的主題是「堅持國際秩序、促進和平發展」，十分契合當前所處的時代而言，極具現實意義，因為世界正身處一個充滿風險與挑戰的時期，局勢動盪不安，也讓這次討論顯得尤為重要。

陳振聲首先指出，幾十年來很多國家是獲益於經濟自由化和全球化， 每個國家能夠發揮自己的優勢，我們聚焦各自的比較優勢， 但是貿易「保護主義」使得全球的經濟變得破碎，全世界各國的人們都能夠共同的貢獻於全球的生產力，價格不斷下降，生活水平不斷提升，數以百萬計的人得以脫貧，亞洲也極大的獲益於這一趨勢，

陳振聲指出三點，第一、過去中國改革開放帶來歷史性進步，全球經濟體系因此受益，這些利益在其他國家之間沒有「平等」分配，絕大多數國家從中獲取自己利益，分到了一杯羹，讓部分群體感到被遺落。亞洲中產階級雖迅速擴大，區域GDP顯著增長，但隨著機會減少，未來世代的就業、工資與生活水準將受影響。若全球經濟持續碎片化，各國只顧自身利益，最終將陷入「囚徒困境」，整體利益反而受損。

第二挑戰在於「全球不確定性的增加」，這不僅影響生產力，還阻礙經濟進步。以「關稅」為例，問題核心並非關稅本身的高低，而是其帶來的「不確定性與動盪性」，進一步抑制投資與貿易發展。隨之而來，消費者被迫縮減支出，全球經濟的不確定性也可能引發國內政治不穩，甚至推動激進或不當的經濟政策，最終形成惡性循環，對經濟構成嚴重威脅。

第三個挑戰是全球安全形勢的持續惡化。國際規則與規範正被侵蝕，導致「可預測性」下降，經濟環境愈發不確定，讓各國普遍感到失望與不安。由於財政資源有限，許多國家被迫將更多預算投入安全領域，進一步壓縮了社會與經濟發展的空間，導致經濟惡化，並助長民族主義與民粹主義的抬頭。

▲▼ 第十二屆北京香山論壇今（17日）開幕，新上任新加坡國防部長陳振聲以中英文發言，並以一句中國諺語「選邊站就是靠邊站」引發關注。 。（圖／記者任以芳攝）

▲新加坡新任國防部長陳振聲強調，「 我們絕不做他國的代理人，會失去自己信譽。」（圖／記者任以芳攝）

陳振聲說，歷史早已提供警示。上世紀30年代，大蕭條與保護主義政策引發惡性循環，最終將世界推向第二次世界大戰。「今天，我們似乎正在重蹈覆轍：全球秩序惡化、惡性循環再現。」

陳振聲強調，「在這樣的背景下，所有國家無論大小、強弱，都有權力參與全球秩序，共同承擔於全球秩序。」若陷入「叢林法則」，則將導致弱肉強食，強者為所欲為，弱者只能受欺凌，我們要避免這樣局面。大國之間的競爭與合作不應該把彼此或他國家拋除在外，應推動更多對話與互信，在公共衛生、氣候變遷、安全挑戰等共同議題上攜手合作

談及中美互動，他陳振聲引述中國國家主席習近平在「九三大閱兵」當天提出，「各個國家各個民族只有平等相待，和睦相處，守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，相對和睦相處，守望相助，才能維護共同安全。」

陳振聲舉例，美國國防部長赫格塞斯2025年5月的香格里拉對話強調，「美國不尋求主宰、遏制、圍堵或者是挑釁中國，不期待對中國進行政權顛覆，也會尊重中國。 」接著再舉例，近期中國國防部長董軍與赫格塞斯通話，一再重申雙方應該採取開放的態度來共同保持對話和溝通。

陳振聲強調，全球安全和經濟秩序在不斷減損情況之下，我們小國面臨「更多選邊站的壓力和風險，然而如果我們選邊站的話，就有可能導致大國更有可能發起代理人戰爭，。因此，小國承受不起去選邊站，相反我們應該持續的表明自己的立場，我們應該遵守開放的包容的基於規則的國際秩序，這是我們長期實現安全和成功的必要的要素。 」

陳振聲繼續說，新加坡一直是非常有效的合作夥伴，與所有國家都保持非常友好的合作關係，也期待能夠在全球舞台上成為有效的、可靠的合作夥伴，與我們長期執行的政策和立場是相通的。

陳振聲又強調，「我們絕不做他國的代理人，一旦一個國家成為別的國家的代理人，他就失去了自己的信譽。」此時，他切換中文強調，「用中國話說，就是選邊站就是靠邊站，就得選邊站。」

最後，陳振聲說，新加坡將不斷的致力於維護自己的主權和領土完整，捍衛原則，新加坡致力於同志同道合的國家，共同在雙邊多邊等平台，本著共同的利益共同努力，在安全領域期待能同各國武裝力量開展建設性合作。

今年五月新加波公布新內閣名單，備受矚目的陳振聲（Chan Chun Sing）接掌國防部長一職。現年55歲的他，學經歷完整、歷練豐富，不僅是執政團隊的中堅人物，也是政壇公認的多面手。出身軍旅，曾任新加坡陸軍總長，對國防事務有深厚背景。

退伍後，他投身政壇，陸續出任多個要職，從社會及家庭發展部，到貿工部長，再到教育部長。特別是在教育部任內，陳振聲重視人才培養與教育公平，推動提升技職教育與數位學習的措施，為新加坡長遠發展打下基礎。

外界觀望，此次陳振聲轉任國防部長，外界普遍認為他將結合軍旅經驗與政府治理的歷練，進一步推動新加坡國防現代化，並在區域安全形勢複雜化的背景下，持續鞏固新加坡的戰略地位。，被寄望能在新總理黃循財領導下，成為內閣的穩定支柱之一。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

新加波陳振聲國防部長

