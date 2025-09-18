陰莖增大術害2命！恐怖醫美「菜刀放手術台」　醫材和食物擺同冰箱

▲個人醫美診所傳多起醫療糾紛，離譜手術室狀況曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市一名45歲男子到中山區錦州街一家個人醫美診所，花了40萬做陰莖增大手術後身亡，事後該診所也被起底，曾經發生多起醫療糾紛，曾替3名女子進行豐胸手術，卻爆出醫療過失還涉嫌性騷擾，另也有一名男子在進行陰莖手術後3天身亡，簡陋的診所衛生環境也隨之曝光。

警方調查，「又醫死人」的62歲醫師丁斌煌，在北市中山區錦州經營醫美診所不斷更改名字，2021年10月以安和美註冊診所，專門替女病患抽脂、隆乳以及美聲手術，男生部分則有陰莖增大術、減重以及性功能障礙等療程，17日45歲的C姓男病患上門動了陰莖增大術。

原本手術相當順利，直到17日下午2時許結束，卻在晚上7時許，負責測量男病患的生命監測器跳出異常通知，並且當時診所裡僅剩下丁姓醫師在場，立刻對患者進行搶救並且使用電擊器，因為只有丁一人在場，後來才通知救護車到場協助，但到場後已經沒有呼吸心跳。

據悉，該醫美診所陸續發生醫療糾紛，且不斷的更換名字，包括量子醫學醫美診所、亞太醫美診所，最後在2021年又改為安和美醫美診所，最後因為發生醫療糾紛，被依業務過失致死罪判刑，又更改招牌，僅寫下「舊雨新知，四海一家」等8個字。

醫美診所裡相當簡陋，進去以後就是一個櫃台，另一邊則是2間手術室，櫃台後方則是手術等候區，接著就是2間病房，在後面則是廁所，廁所之後就是丁斌煌的住所，且手術室裡還擺放冰箱，讓上門勘驗的警員相當傻眼。

據了解，該醫美診所環境衛生有疑慮之外，現場只有丁姓醫師一人負責，從看診、手術以及術後復原，但是因為價格便宜，所以讓顧客趨之若鶩，之前曾經被檢警搜索，光患者病歷就多達10箱。

手術室相當簡陋之外，離譜的丁斌煌，更直接將菜刀放在手術室裡，且手術室裡的冰箱，除了冰存藥品、手術用品之外，更直接冰放丁斌煌平時吃的食物等雜物，有時候還會將患者資料放在手術台上，讓檢警看了相當傻眼。