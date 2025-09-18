不是失智！他走路突變慢、忘記子女　醫示警：「1症狀」所致

▲家人誤以為長輩失智了。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

長輩動作變慢或是走不穩，可能不是失智，而是跌倒撞到頭導致「慢性硬腦膜下出血」，ICU醫師陳志金表示，「我們需要對跌倒的長輩多一點警覺，也需要多一點雞婆，多多關心周遭的人。」

陳志金在臉書發文分享一個案例，一名80歲阿公日前因為在田裡跌倒撞到頭，突然動作變慢、走路不穩，講話也不清楚，最近認不得子女，原本被診斷為失智，但到醫院進行腦部斷層掃描，才發現是慢性硬腦膜下出血，進行開顱手術阿公恢復，還能開口說要吃「涼的」，讓家人非常驚喜。

陳志金解釋，阿公是慢性出血，估計在撞擊後的數週到數月才有症狀，容易被認為是失智，常見症狀有語言變慢、反應遲鈍、記憶力衰退等，如果忽略可能會延誤治療，他提醒，「2、3個月內，如果你覺得老人家像是失智、退化（行動緩慢、講話變慢、走路不穩……）記得帶回來做檢查，提醒醫師，老人家曾經撞到頭部。」

陳志金指出，另名70歲獨居老人因為走路不穩定且行為異常，被「雞婆」的鄰居通報他的家人，送急診才發現他2週前撞到頭，「我們需要對跌倒的長輩多一點警覺，也需要多一點雞婆，多多關心周遭的人。」

