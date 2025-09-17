超古早味！50嵐「她驚喝1新品」爆好喝　網吵翻：11點打去賣完了

▲50嵐日前推出新品「麵茶拿鐵」。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」，一名妹子好奇買了一杯試喝，大讚古早味超好喝，「被燒到不行！」還有人分享，把紅茶換成烏龍茶更棒，或是加冰淇淋喝起來像奶昔，「真的好喝！我已經很久沒有一口氣把一杯飲料喝完了」、「無糖好好喝」；不過也有人買不下去，「一杯價格...可以買便當了」。

一名女網友在Threads表示，最近得知50嵐有一款「麵茶紅茶拿鐵」，抱著好奇心態決定嘗鮮，沒想到一喝就愛上這古早口味，「被燒到不行！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，另一名女網友也分享，麵茶拿鐵加冰淇淋喝起來像奶昔，甚至浮誇形容「好喝死了！」

文章引發討論，「點1分糖，喝到後面太甜，因為麵茶本身有甜，無糖剛剛好」、「喝了加冰淇淋也不錯，只是有點甜不用刻意再加糖，但如愛喝更甜可以加一分糖就可以了」、「無糖好好喝，可是我覺得麵茶太少」、「真的好喝！我已經很久沒有一口氣把一杯飲料喝完了」、「私心推薦基底改成烏龍拿鐵，很好喝」、「一定要點冰淇淋紅茶拿鐵麵茶，不可以點麵茶紅茶拿鐵+冰淇淋，店家說價錢不一樣」、「今11點打去訂外送，店員說麵茶全部賣完了」。

但也有人直言買不下去，「一杯80元...我就沒買了覺得好貴」、「我覺得太膩了，而且粉沙沙的喝到後面還是不太舒服，但任何+波霸都是第一名」、「一杯價格...可以買便當了」。

說到手搖飲新品上市，八曜和茶的經典「柚粒柚粒系列」終於回歸、龜記茗品則有全新「荔枝茶王」，優惠活動一次看。

八曜和茶「柚粒柚粒系列」選用來自台南麻豆老欉文旦的新鮮手工現剝果肉，保留天然果肉的纖維與多汁口感，一共推出2款飲品選擇，包括「柚太帥307」，基底搭配經過細緻烘焙、帶有花果香的淺焙烏龍，再加入滿滿文旦果粒，每杯售價79元。

龜記茗品推出全新水果系「荔枝茶王」，以夏季盛產水果「荔枝」作為主角，搭配三十三茶王為基底，入口果香馥郁、還能吃到鮮甜荔枝果肉，每杯售價80元，即日起於全門市開賣，售完為止。