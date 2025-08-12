　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Zespri聯名中信兄弟「球員卡開箱」超熱血！快衝「全聯、大全聯」再送你去大巨蛋看球

▲▼ 運動,聯名,限量,收藏,球迷,棒球,球員卡,閃卡,稀有,中信兄弟,奇異果,Zespri。（圖／即新聞）

▲Zespri與中華職棒人氣球隊「中信兄弟」攜手推出聯名盒裝以及「Zespri活力快充球員卡」！（圖／即新聞，下同）

消費中心／綜合報導

2025夏天最有收藏感的聯名活動登場！一路以來守護國民健康的Zespri，與中華職棒人氣球隊中信兄弟攜手推出「Zespri活力快充球員卡」，用滿滿的熱血與營養，喚醒球迷與果迷的活力魂。而且球迷一定要知道的是，這款「聯名包裝」不只超吸睛，還有機會讓你直衝大巨蛋球場應援，熱血值瞬間拉滿！

粉絲引頸期盼的開箱影片一釋出，馬上引爆討論。不僅每一位球員帥度爆表，卡面設計還充滿驚喜細節，掀起粉絲「衝全聯、開卡包」的收藏熱潮！

▲▼ 運動,聯名,限量,收藏,球迷,棒球,球員卡,閃卡,稀有,中信兄弟,奇異果,Zespri。（圖／即新聞）

由Zespri與中信兄弟攜手打造的超搶眼聯名卡片，集結三位人氣明星球員同框，將球場上的魅力與品牌的活力一次呈現！包括擅長從外野衝刺、飛奔回來得分的宋晟睿，比出手指愛心幫球迷補滿活力。接著登場的是靈活守備、反應俐落的「萌主」江坤宇，深情款款餵球迷吃奇異果的卡面，令人直接融化。還有穩健沉著、最讓隊友信任的隊長王威晨，捧臉燦笑的卡面不說還以為是哪位韓星歐巴的寫真！卸下球衣，展現清爽活力，帥度與親和力雙雙飆升。

▲▼ 運動,聯名,限量,收藏,球迷,棒球,球員卡,閃卡,稀有,中信兄弟,奇異果,Zespri。（圖／即新聞）

此次聯名的特別亮點在於，這些球員卡並不是單純的靜態肖像設計！每張卡片都精心捕捉到球員的專屬表情與互動畫面，甚至和Kiwi兄弟比心、搞怪，也捕捉到球員私下的暖男的個性，展現出有別於球場上的硬漢印象，就是要讓球迷在心底燃起「每一張都好可愛」、「怎麼會比出這麽可愛的姿勢啦」的驚喜感。

值得一提的是，「Zespri活力快充球員卡」系列也沒忘記推出超寵粉的閃卡設計，炫彩和花紋效果完全就是收藏控的夢幻逸品，讓開卡包的瞬間更刺激、更好玩。精美稀有又誠意滿滿的合作一釋出，就讓不少球迷直呼，「整個回到小時候，想把整套都收齊！」、「我已經想把架上的Zespri都買回來」，甚至還有新入坑的球迷表示，「以前只知道中信兄弟很強，看到這些互動卡才發現原來球員都這麼親民可愛！」成功在社群引發討論聲浪。

▲▼ 運動,聯名,限量,收藏,球迷,棒球,球員卡,閃卡,稀有,中信兄弟,奇異果,Zespri。（圖／即新聞）

據悉這股收藏「Zespri活力快充球員卡」的熱潮，現在果然以全壘打般的速度延燒到實體通路！想要獲得限量的「Zespri活力快充球員卡」，現在就入手只在全聯、大全聯販售的「Zespri × 中信兄弟聯名包裝五入盒」，光用看的就令人熱血沸騰，這款聯名包裝也主打「限時限量、錯過不補」，就像人體的關鍵營養一樣，必須即時補充，才能在關鍵時刻來個漂亮一擊。球員在場上需要滿滿能量，球迷在生活中也需要Zespri奇異果為身體隨時快充營養，保持日常所需的最佳戰力。

▲▼ 運動,聯名,限量,收藏,球迷,棒球,球員卡,閃卡,稀有,中信兄弟,奇異果,Zespri。（圖／即新聞）

沒買到五入盒也別擔心，即日起在全聯、大全聯購買Zespri奇異果全品項，單筆滿165元並登錄發票，就有機會抽中中信兄弟簽名球與8/27大巨蛋球賽門票，近距離感受滿滿活力。

▲▼ 運動,聯名,限量,收藏,球迷,棒球,球員卡,閃卡,稀有,中信兄弟,奇異果,Zespri。（圖／即新聞）

不想錯過限量聯名球員卡，更想試試看抽中簽名球、大巨蛋座席的好手氣，現在不妨號召身邊的親朋好友、球迷粉絲，一起把全聯、大全聯的Zespri奇異果一盒一盒地搬回家，加入這場補充營養與熱血並進的夏日大作戰。

活動網址：https://reurl.cc/z5N7ky

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市明天風雨達停班課標準
楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫
快訊／明天國內線航班全數取消
快訊／搬家才說「同居人死了」　垃圾堆見白骨腐屍
蔡康永怎麼老成這樣？暴瘦照驚呆網　PO照網友急了
李雅英「招牌髮型消失了」！　粉絲驚呼：這是誰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

吃了變白肌的5種水果！奇異果熱量低還能預防便秘

Zespri聯名中信兄弟「球員卡開箱」超熱血！快衝「全聯、大全聯」再送你去大巨蛋看球

必勝客Pasta Hut「2款升級版燉飯」新上市　加碼吃鮮貝魷魚棒

漢堡王「買大送小」加碼券限時2周開跑　雞塊狂殺7元有找

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

速食店推平日限定優惠　比薩只要199元、雞腿堡下殺63折

7-11超商首間「娃寶店」！30台夾娃娃機　正版肖像、思樂冰都能夾

超商提神優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家周一限定兩杯55折起

麥當勞APP最新「10大優惠券」　中薯、楊枝甘露冰炫風買1送1

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

Zespri聯名中信兄弟「球員卡開箱」超熱血！快衝「全聯、大全聯」再送你去大巨蛋看球

必勝客Pasta Hut「2款升級版燉飯」新上市　加碼吃鮮貝魷魚棒

漢堡王「買大送小」加碼券限時2周開跑　雞塊狂殺7元有找

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

速食店推平日限定優惠　比薩只要199元、雞腿堡下殺63折

7-11超商首間「娃寶店」！30台夾娃娃機　正版肖像、思樂冰都能夾

超商提神優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家周一限定兩杯55折起

麥當勞APP最新「10大優惠券」　中薯、楊枝甘露冰炫風買1送1

鈴木駿輔的「完美0」進化之路　解密蛻變之處：和去年不一樣了

天后孫燕姿為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲　助偏鄉學童站上世界舞台

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

台鐵今正常行駛　颱風警報期間未乘車「1年內退費免手續費」

「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

G級女優自爆「曾是籃球隊中鋒」　昔愛運動背景起底

樂心關懷協會捐24萬鞋品兌換券　助台東弱勢學童迎接新學期

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

蘋果App Store排名惹議　馬斯克、OpenAI執行長隔空互嗆

佩甄見沈玉琳露面「被1事感動」！　揭上個月聚餐情況：不是病態瘦

【逆向驚魂】保時捷北宜彎道超車！業務挨罵反嗆：有撞到？

消費熱門新聞

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

速食店最新平日限定優惠

拿坡里推全新2口味披薩限時買1送1

7-11特大杯濃美式「20杯777元」

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

德國雙人首發路跑送高CP物資包

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

麥當勞APP本周10大優惠券出爐

漢堡王買大送小加碼券限時2周開跑

2025人氣IP吉伊卡哇

必勝客Pasta Hut私廚系列推2款新燉飯

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

更多熱門

相關新聞

贈票進場比預期多　桃猿領隊回應

贈票進場比預期多　桃猿領隊回應

樂天桃猿上周末在大巨蛋舉辦「響樂趴」，軍公教球迷享有1張證件可換4張門票的活動，桃猿領隊牧野幸輝12日賽前受訪表示，人數比預期多，未來會做更完整規劃。

孫易磊今遭抹消登錄一軍

孫易磊今遭抹消登錄一軍

老友重逢！柯瑞亞回歸　布萊格曼作客

老友重逢！柯瑞亞回歸　布萊格曼作客

軟銀鷹計畫明春來台　對中華隊與兄弟

軟銀鷹計畫明春來台　對中華隊與兄弟

大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

關鍵字：

運動聯名限量收藏球迷棒球球員卡閃卡稀有中信兄弟奇異果Zespri

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面