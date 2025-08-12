Zespri聯名中信兄弟「球員卡開箱」超熱血！快衝「全聯、大全聯」再送你去大巨蛋看球

▲Zespri與中華職棒人氣球隊「中信兄弟」攜手推出聯名盒裝以及「Zespri活力快充球員卡」！（圖／即新聞，下同）

2025夏天最有收藏感的聯名活動登場！一路以來守護國民健康的Zespri，與中華職棒人氣球隊中信兄弟攜手推出「Zespri活力快充球員卡」，用滿滿的熱血與營養，喚醒球迷與果迷的活力魂。而且球迷一定要知道的是，這款「聯名包裝」不只超吸睛，還有機會讓你直衝大巨蛋球場應援，熱血值瞬間拉滿！

粉絲引頸期盼的開箱影片一釋出，馬上引爆討論。不僅每一位球員帥度爆表，卡面設計還充滿驚喜細節，掀起粉絲「衝全聯、開卡包」的收藏熱潮！

由Zespri與中信兄弟攜手打造的超搶眼聯名卡片，集結三位人氣明星球員同框，將球場上的魅力與品牌的活力一次呈現！包括擅長從外野衝刺、飛奔回來得分的宋晟睿，比出手指愛心幫球迷補滿活力。接著登場的是靈活守備、反應俐落的「萌主」江坤宇，深情款款餵球迷吃奇異果的卡面，令人直接融化。還有穩健沉著、最讓隊友信任的隊長王威晨，捧臉燦笑的卡面不說還以為是哪位韓星歐巴的寫真！卸下球衣，展現清爽活力，帥度與親和力雙雙飆升。

此次聯名的特別亮點在於，這些球員卡並不是單純的靜態肖像設計！每張卡片都精心捕捉到球員的專屬表情與互動畫面，甚至和Kiwi兄弟比心、搞怪，也捕捉到球員私下的暖男的個性，展現出有別於球場上的硬漢印象，就是要讓球迷在心底燃起「每一張都好可愛」、「怎麼會比出這麽可愛的姿勢啦」的驚喜感。

值得一提的是，「Zespri活力快充球員卡」系列也沒忘記推出超寵粉的閃卡設計，炫彩和花紋效果完全就是收藏控的夢幻逸品，讓開卡包的瞬間更刺激、更好玩。精美稀有又誠意滿滿的合作一釋出，就讓不少球迷直呼，「整個回到小時候，想把整套都收齊！」、「我已經想把架上的Zespri都買回來」，甚至還有新入坑的球迷表示，「以前只知道中信兄弟很強，看到這些互動卡才發現原來球員都這麼親民可愛！」成功在社群引發討論聲浪。

據悉這股收藏「Zespri活力快充球員卡」的熱潮，現在果然以全壘打般的速度延燒到實體通路！想要獲得限量的「Zespri活力快充球員卡」，現在就入手只在全聯、大全聯販售的「Zespri × 中信兄弟聯名包裝五入盒」，光用看的就令人熱血沸騰，這款聯名包裝也主打「限時限量、錯過不補」，就像人體的關鍵營養一樣，必須即時補充，才能在關鍵時刻來個漂亮一擊。球員在場上需要滿滿能量，球迷在生活中也需要Zespri奇異果為身體隨時快充營養，保持日常所需的最佳戰力。

沒買到五入盒也別擔心，即日起在全聯、大全聯購買Zespri奇異果全品項，單筆滿165元並登錄發票，就有機會抽中中信兄弟簽名球與8/27大巨蛋球賽門票，近距離感受滿滿活力。

不想錯過限量聯名球員卡，更想試試看抽中簽名球、大巨蛋座席的好手氣，現在不妨號召身邊的親朋好友、球迷粉絲，一起把全聯、大全聯的Zespri奇異果一盒一盒地搬回家，加入這場補充營養與熱血並進的夏日大作戰。

活動網址：https://reurl.cc/z5N7ky