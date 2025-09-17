快訊／少年狠殺女大生　雙手刺青父拒道歉：我也不願發生這種事

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區驚悚殺人命案，17歲駱姓少年約出顏姓女友猛砍31刀。手腳都有刺青的駱姓少年父親，今日中午離開清水分局偵查隊，無奈表示「也是不願意發生這件事」，即使在場媒體記者追問「是否要向死者家屬道歉」，駱父都並未正面回應，隨即搭上一輛急停的白色轎車。

▲駱姓少年爸爸今日中午離開偵查隊，無奈表示，也不願意發生這種事情。（圖／記者許權毅攝）



昨日上午，駱姓少年不滿顏女與其分手，約對方到沙鹿區忠貞路談判，雙方一言不合，駱男竟拿出預先買好的長刀，短短44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，第一次動手離開後甚至返回補刀，讓顏女慘死街頭，路過民眾見狀嚇得報警，駱男則在現場丟刀後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化躲藏，警方鎖定動向後將人逮捕。

▲駱姓少年昨日傍晚在彰化落網。（圖／記者白珈陽攝）



今日警方通知駱父等家屬到案製作筆錄，約下午1點左右，駱父跟2名疑似女兒的女子離開分局，起初自稱是「來處理車禍」，但媒體追問下，駱父才接著說：「我也不方便透露，交給司法，也是不願意讓這件事發生。」媒體跟隨在旁時，一輛白色轎車從車陣中竄出，並急停於路中，將駱父接走。

據了解，警方昨日火速追蹤到駱姓少年到案後，今日四處搜證，並返回駱姓少年逃逸的苗栗處所搜查。由於駱未成年，警詢完畢後先移送少年法庭，但本案是10年以上重罪，預計會再由法院視情節，移送檢察官依刑事程序辦理。

▲命案現場今早出現顏女髮絲，疑似是遭駱砍斷遺落。（圖／記者許權毅攝）