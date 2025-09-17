全台變天！　米塔颱風估明生成

▲李名翔說，熱帶低壓今將穿越菲律賓呂宋島。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

今年第17號「米塔」颱風將生成，周四起全台變天！中央氣象署預報員李名翔表示，預估熱帶性低氣壓周四可能增強為颱風，周四、周五較接近，天氣較不穩定；而另一個熱帶系統可能在周末變颱風，預估未來以通過巴士海峽機率稍微比較高，還要再觀察。

李名翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣增多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，台東、屏東有局部較大雨勢機率，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，並可能有局部大雨機率，夜晚至清晨西半部也有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



李名翔說，周四至周六熱帶低壓或颱風外圍環流影響，天氣比較不穩定，周四、周五台東、恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨機率，南部、宜蘭、花蓮有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部並有局部大雨機率；而周五中部不只午後、在其他時間也可能有短暫陣雨或雷雨。

李名翔分析，熱帶低壓今天將會穿越菲律賓呂宋島陸地，由於受到地形影響，預估周四進入巴士海峽才會增強為颱風，並經巴士海峽、東沙島偏向廣西一帶；由於該系統比較小，以目前的預報路徑，不會發布海上警報，周四、周五較接近台灣。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



李名翔表示，周六降雨相對較緩和，南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨機率；周日低壓較遠離，水氣較減少，東半部、恆春半島有短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

李名翔提醒，下周一、下周二另一個熱帶低壓或颱風外圍環流影響，下周一桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周二該系統更靠近，可能在巴士海峽，南部、花蓮、台東有短暫陣雨或雷雨，北部、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，預估該系統最快今天有可能變熱帶低壓，周末可能變颱風，但未來路徑不確定性較大，由於目前太平洋高壓在北邊，它將偏西移動到菲律賓到巴士海峽一帶，目前看以通過巴士海峽機率稍微較高；但若後續高壓較弱，路徑可能更往北，或高壓更強，路徑就偏南，得持續觀察。