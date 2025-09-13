　
社會 社會焦點 保障人權

金門驚傳「船隻沉沒」！周遭海面佈滿油污

記者林名揚、柯振中／金門報導

金門縣新湖港區13日下午驚傳船隻沉沒並疑似造成油污外洩。新湖安檢所人員在港區新建碼頭巡查時，發現「廣泰號」船艙進水即將沉沒，周邊海面可見大片油污，範圍初估長120公尺、寬40公尺。環保局與相關單位獲報後立即派員處理，並進行油污控制作業。

▲▼金門傳出船隻沉沒、油汙汙染港口的事件。（圖／記者林名揚攝）

▲金門傳出船隻沉沒、油污污染的事件。（圖／記者林名揚攝）

新湖安檢所指出，事件發生在下午2時46分，由港巡人員首先發現異狀，隨即通報船主與相關單位。環保局人員於3時25分抵達現場，經初步判斷油污疑為柴油，且面積廣泛並出現乳化情形，緊急建議使用攔油索封鎖污染範圍。

▲▼金門傳出船隻沉沒、油汙汙染港口的事件。（圖／記者林名揚攝）

▲▼金門傳出船隻沉沒、油污污染港口的事件。（圖／岸巡隊提供）

▲▼金門傳出船隻沉沒、油汙汙染港口的事件。（圖／記者林名揚攝）

現場由安檢所、料羅支援人員聯合環保署與海保署共同展開作業，使用吸油棉及攔油索控制污染。統計此次共投入吸油棉約250片、攔油索18條。經過努力，至下午4時50分完成防堵設置，油污進一步擴散情況已獲控制。

環保局隨後進行油污採樣，以釐清污染來源及成分。船主友人也在現場確認，油污確實是由「廣泰號」外洩。船主將於14日早上協調吊車，進行船體吊掛，以利後續清理與處理。

▲▼金門傳出船隻沉沒、油汙汙染港口的事件。（圖／記者林名揚攝）

▲▼金門傳出船隻沉沒、油污污染港口的事件。（圖／岸巡隊提供）

▲▼金門傳出船隻沉沒、油汙汙染港口的事件。（圖／記者林名揚攝）

相關單位強調，目前已完成初步防範措施，並將持續監控現場狀況，確保油污不再蔓延。至於船隻沉沒的詳細原因，仍待後續進一步釐清。

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯勇闖金牌戰
快訊／今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款
你有領到嗎　前7月「平均薪資」出爐了！
快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵
「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災

LE CREUSET 迎接品牌一百周年，上半年由初代火焰橘設計先登場，下半年再推出「Modern Heritage」系列，以重新演繹早期經典鍋型為主角，兼具設計感與實用性；樂扣樂扣近期看準帶便當與環保風潮，推出五款不同材質與分隔設計的保鮮便當盒，還有限時折扣活動。 

金門鐵人三項疑違法突喊卡　縣府：全力配合調查

低價旅遊團遭疑當肥羊宰！主揪說話了

勇奪1金3銀1銅！全聯「永續行動獎」大放異彩

金門新湖港船隻沉沒油污環保

