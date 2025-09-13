金門驚傳「船隻沉沒」！周遭海面佈滿油污

記者林名揚、柯振中／金門報導

金門縣新湖港區13日下午驚傳船隻沉沒並疑似造成油污外洩。新湖安檢所人員在港區新建碼頭巡查時，發現「廣泰號」船艙進水即將沉沒，周邊海面可見大片油污，範圍初估長120公尺、寬40公尺。環保局與相關單位獲報後立即派員處理，並進行油污控制作業。

▲金門傳出船隻沉沒、油污污染的事件。



新湖安檢所指出，事件發生在下午2時46分，由港巡人員首先發現異狀，隨即通報船主與相關單位。環保局人員於3時25分抵達現場，經初步判斷油污疑為柴油，且面積廣泛並出現乳化情形，緊急建議使用攔油索封鎖污染範圍。

▲▼金門傳出船隻沉沒、油污污染港口的事件。



現場由安檢所、料羅支援人員聯合環保署與海保署共同展開作業，使用吸油棉及攔油索控制污染。統計此次共投入吸油棉約250片、攔油索18條。經過努力，至下午4時50分完成防堵設置，油污進一步擴散情況已獲控制。

環保局隨後進行油污採樣，以釐清污染來源及成分。船主友人也在現場確認，油污確實是由「廣泰號」外洩。船主將於14日早上協調吊車，進行船體吊掛，以利後續清理與處理。

▲▼金門傳出船隻沉沒、油污污染港口的事件。



相關單位強調，目前已完成初步防範措施，並將持續監控現場狀況，確保油污不再蔓延。至於船隻沉沒的詳細原因，仍待後續進一步釐清。