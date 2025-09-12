金門鐵人三項疑違法突喊卡！監院介入查真相　縣府：全力配合

▲金門鐵人三項挑戰賽因涉及議員利益迴避問題，比賽緊急喊卡。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

原定在9月舉辦的「金門鐵人三項挑戰賽」、「金門盃海峽兩岸武術嘉年華賽」，因主辦金門運動會申請時未依規定揭露議員身分，已違反「公職人員利益衝突迴避法」，有利益迴避疑慮，緊急喊卡。副縣長李文良回應，已針對相關同仁、主管進行法規宣導，也會進行檢討改善。

公職人員利益衝突迴避法第14條規定，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為，但只要主動在申請或投標文件內表明身分，以及在補助、交易行為成立後，機關團體連同其身分關係主動公開，即可合法為之。

該條法規就是為了避免議員等公職人員濫用權勢施壓拿錢，但只要在申請前後主動揭露公職身分即可。然而「金門鐵人三項挑戰賽」、「金門盃海峽兩岸武術嘉年華賽」的主辦金門體育會成員裡，理事長是副議長歐陽儀雄，副理事長是議員蔡其雍，卻均未事先主動揭露身分，縣府也沒發現就同意核予補助。

▲金門鐵人三項挑戰賽原本將在9月28日舉行。



據悉，監察院介入調查後發現疑似有違法補助情事，金門體育會也隨即在9月8日緊急發函金門縣政府，表示要註銷申辦兩項比賽。

副縣長李文良回應承認確實有此事，縣府會全力配合監察院調查，案發後也針對採購同仁、主管進行利益迴避法研習與宣導，特別是政風處也要將各種注意事項變成SOP，放在標案流程中提醒，同時也利用這次機會教育，讓同仁未來進行招標事務時可以更加謹慎。