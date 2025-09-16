陸新規定也管台灣人！　宗教教職人員禁傳播「破壞統一」內容

▲大陸國家宗教事務局。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家宗教事務局今（16）日印發《宗教教職人員網絡行為規範》，規定宗教教職人員在大陸境內透過網路傳播資訊時，不得含有「煽動顛覆國家政權，反對中國共產黨的領導，破壞社會主義制度、國家統一」等內容，也不能傳播「民族分裂主義」。值得注意的是，該規範將台灣、港澳及境外的宗教教職人員也納入規範。

《宗教教職人員網絡行為規範》共有第十八條內容，許多為禁止性的規範。例如，宗教教職人員通過網路製作、複製、儲存、發布、傳播的資訊，不得含有煽動顛覆國家政權，反對中國共產黨的領導，破壞社會主義制度、國家統一、民族團結和社會穩定，干預國家司法、教育、婚姻、社會管理等制度實施的內容。

該規範還提到，宗教教職人員不得通過網路與境外勢力勾連，支持、參與境外宗教滲透活動。此外，宗教教職人員不得通過網路展示、穿戴、推銷宗教極端服飾，傳播宗教極端思想、煽動宗教狂熱，宣揚極端主義、恐怖主義、民族分裂主義。

此外，宗教教職人員不得通過網路直播、短影音、線上會議、微信群、微信朋友圈等方式傳教；不得組織、參與網路法會、禮拜、彌撒等宗教活動，以及燒香、供佛、誦經、受戒、受洗等宗教儀式；不得開展「禪修」、「清修」、「療癒」等帶有宗教色彩或者內容的網路學習培訓。

同時，宗教教職人員不得通過網路藉教斂財；不得以修建宗教活動場所、舉辦宗教活動等名義募捐；不得組織、參與商品營銷、直播帶貨、打賞等經營性活動和商業性表演、演藝活動。

違反規範者，將責令限期改正；拒不改正的，由大陸宗教事務部門會同網信部門、電信主管部門、公安機關、國家安全機關等依照有關法律、行政法規的規定給予處罰。

特別的是，該規範於末段表明：「香港、澳門、台灣宗教教職人員以及外國宗教教職人員在境內實施網絡行為，參照本規範執行」。