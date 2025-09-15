　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／龔益霆被控下藥性侵女星又偷拍　涉2重罪100萬交保

▲▼ 遭江祖平指控交往時下藥性侵的三立電視台前副總之子龔益霆，15日上午遭台北市婦幼隊持拘票和搜索票到龔男住處正式拘提，稍晚轉送北檢。（圖／記者李毓康攝）

▲三立前副總之子龔益霆涉嫌性侵知名女星，下午抵達北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

三立電視台前副總之子龔益霆被知名C姓女星控訴下藥性侵，今(15日)上午7時許台北市婦幼隊前往龔嫌父親住處、龔嫌住所搜索，並當場逮捕龔嫌帶回婦幼隊偵訊，下午4時許移送北檢複訊後，稍早檢方依涉嫌妨害性自主、妨害性隱私2罪名，諭令龔嫌100萬元交保，限制出境，且查扣手機送鑑識還原。

據悉，C女指控在8月16日深夜參加友人聚會，因身體不適提前返家，前男友龔益霆卻一路尾隨跟進住處，到家後C女因有心臟病宿疾，請對方幫忙拿藥，卻被偷換成鎮定劑，她服用後便陷入昏沉，完全失去反抗能力，在失去意識前，她隱約聽見旁人提醒「不要壓她，會把骨頭壓斷！」，隨後便徹底失去意識。

等她甦醒後驚覺自己遭性侵，更懷疑過程被錄下，C女當場要求刪除檔案，龔卻態度清挑輕佻，甚至揚言已有雲端備份，毫無悔意。C女因此憤怒又恐懼，害怕影像仍在他手中，隨時可能外流。因此C女於本月11日前往士林地檢署說明，後因士檢無管轄權，轉為北檢進行偵辦。

北檢15日晚間8點多複訊後，諭令龔嫌100萬元交保，限制出境，且查扣手機送鑑識還原。檢方也當庭諭知龔嫌，應遵守犯罪被害人保護命令，禁止對被害人為恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤，期間2年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

龔益霆下藥性侵移送三立北檢

