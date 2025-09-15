第四屆竹市青委首場跨縣市交流　前進新北

▲新竹市政府(12)日帶領第四屆青年委員前往新北市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為拓展青年公共政策參與視野，新竹市政府(12)日帶領第四屆青年委員前往新北市，展開跨縣市交流。勞青處表示，此次活動特別安排與新北市政府青年委員進行座談，雙方就青年政策推動經驗與實務成果進行交流分享，並實地走訪板橋藝術基地、新莊膠囊工作站兩處青創基地，以及百年文化場域新莊廟街，透過多元體驗，讓竹市青年深入感受在地青創能量與文化底蘊，進一步拓展公共參與的多元視角。



代理市長邱臣遠表示，青年的創新思維與無限活力，是城市進步的關鍵動能。市府延續市長高虹安「青年活力」施政策略，持續推動各項青年政策，鼓勵青年積極參與公共事務。對於此次青委跨縣市交流，他勉勵青年委員善用交流契機，吸收不同城市的經驗與作法，激盪出更多適用於新竹市的可行方案，與市府攜手打造青年宜居的幸福城市。



勞青處表示，此次活動是第四屆青年委員於今(114)年7月上任後的首次外縣市交流，由處長吳達偉及青發中心主任陳毅璇率團，共有16名青年委員參加。交流座談期間，兩地青年委員針對青年政策、公共參與及青創基地等議題進行熱烈討論，彼此分享經驗，激盪多元思維，拓展視野。



竹市青年委員林旻慶表示，新竹有許多青創團隊深耕在地，因此希望瞭解新北市是如何結合地方文化、工藝推廣與青年參與，讓青年活動更貼近在地需求、也更具持續性。



勞青處說明，此次交流特別安排參訪新北市兩處特色青創基地；板橋藝術基地打造藝術創作與交流平台，提供年輕藝術家展演場域；以及新莊膠囊工作站，設置隨租隨用的「工作電話亭」，提供自由工作者靈活舒適的工作空間。此外，在文化走讀部分，青年委員也參訪「晉義蔘藥行」、「聰明洗」、「林協記文化館」等處，透過導覽與店家交流，瞭解傳統商圈結合創新經營的地方創生模式，探索青年如何投入城市與產業轉型。



青發中心表示，此次交流氣氛熱絡，兩地青年委員互動踴躍，建立許多橫向連結與政策觀點。市府未來將持續透過走讀、市政參與等方式，拓展青年公共參與場域，厚植青年實作能力與影響力，讓政策回應更貼近青年需求。