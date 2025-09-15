陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包　釣出官方回應：Just do it！

▲劉先生母親縫製的繡花NIKE勾勾十分精緻。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名網友9日在個人社群分享初中時想要NIKE書包，家境拮据的母親便花了幾天時間，在普通書包上細心縫上「繡花版勾勾」標誌。他在影片中的說明指，「媽媽的世界很小，裡面裝滿了我。」影片在網路傳開後，迅速引起不少人共鳴，獲得778萬次點讚，不少網友感嘆，「錢能買到很多東西，但父母的心意無價。」

《紅星新聞》報導，影片發佈者劉先生來自甘肅天水，目前在陝西打工。他回憶，當年看到同學背耐克（NIKE，下同）書包，便希望母親買一個。因家中拮据，母親用針線縫上耐克標誌，卻讓他被同學嘲笑是假貨，「當時覺得丟人，一個星期後就不背了。現在想想，我真是太幼稚。」

影片傳開後，不少網友曾擔心會落入「盜版」的疑慮，然而，卻釣出NIKE官方帳號主動在評論區回應稱，「縫得真棒，媽媽的愛是我們勇敢去做的底氣。我們為你的媽媽準備了一份禮物，請私訊聯繫我們，Just do it！」讓不少網友們覺得暖心。

劉先生透露，他和母親生日僅差一天，9月11日是自己生日，9月12日是母親生日。這些年，他和母親約定不論身處何地，每年都要一起吃蛋糕慶生。今（2025）年，他透過視訊連線與母親同步切蛋糕，還與父親在餐廳替母親準備禮物與驚喜。

面對外界調侃「耐克送的不是禮物而是律師函」，劉先生澄清，那只是網友玩梗，事實上耐克已與他取得聯繫，並確定會寄出禮物給母親。