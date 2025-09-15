恐挨25%關稅？韓美貿易協議「1細節」談不攏　現代汽車拉警報

▲李在明與川普8月在白宮會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

南韓《中央日報》報導，雖然首爾早已跟華府達成15%關稅共識，後續談判卻出現重大分歧，因此至今仍維持25%高額稅率。隨著美國對日本汽車課徵的15%關稅將於16日生效，業界人士紛紛擔心，現代汽車（Hyundai）在美國失去競爭優勢。

根據日媒《朝日新聞》報導，美國9日發布在聯邦公報的「美日貿易協議」行政命令預計16日生效，內容包括對日本汽車徵收的15%關稅等。

相較之下，韓美貿易協議卻陷入僵局，迄今不見突破跡象。儘管7月底雙方已達成初步共識，華府把南韓對等關稅從25%調降至15%，首爾也承諾對美投資3500億美元，8月南韓總統李在明與川普會晤時，更確認了協議的大方向，但投資結構及資金運作模式的細節，卻遲遲無法敲定。

▲業者擔心現代汽車在美國的競爭力。（圖／路透）



隨著川普政府預告本月底終止電動車稅收抵免，油電混合車在美國市場的需求預計上升。業者擔心，在這種情況下出現關稅差距，現代汽車的盈利能力，將不可避免地遭到削弱。

此外，現代汽車在美銷售的油電混合車款，幾乎全部仰賴從南韓進口。相較之下，日本車廠大多數的油電混合車已在美國量產，關稅衝擊較小。

現代汽車原本計畫將喬治亞州工廠轉型擴建為油電混合車生產基地，增加在地產能，未料4日發生美國移民和海關執法局（ICE）突襲的大規模逮捕事件後，人力派遣面臨困難。一名業界人士認為，「（首爾）政府應該盡快透過後續協商，解決關稅與廠房擴建問題。」

與此同時，美國智庫「經濟政策研究中心」（CEPR）資深研究員貝克（Dean Baker）等觀點也認為，與其為了降低關稅而向川普政府承諾投資3500億美元，不如用以支持韓國的出口企業。