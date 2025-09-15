　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「2025 Panasonic台北城市路跑」萬人齊聚凱道　冠軍抱回雙門冰箱

▲「2025 Panasonic台北城市路跑」萬人齊聚凱道，冠軍抱回雙門冰箱。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

2025 Panasonic台北城市路跑賽在總統府前盛大開跑，超過萬名跑者齊聚凱達格蘭大道，現場活力四射！Panasonic已連續五年冠名贊助台北城市路跑賽會，每年都祭出豐厚獎品，讓跑者盡情享受「開學跑」的熱力與歡樂。台北市體育局長游竹萍表示，「非常開心大家來參加Panasonic台北城市路跑，開學跑一直深受民眾喜愛，也要特別感謝Panasonic長期支持運動賽事，希望所有跑者都能盡情揮灑汗水，跑出自己最佳的成績。」

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑賽在總統府前盛大開跑，超過萬名跑者齊聚凱達格蘭大道。（圖／記者姜國輝攝，下同）

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道,台北市體育局長,游竹萍。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北市體育局長游竹萍表示，開學跑一直深受民眾喜愛，特別感謝Panasonic長期支持運動賽事。

Panasonic集團總經理黃政成指出，「Panasonic非常榮幸能夠持續贊助台北城市路跑，也非常感謝主辦單位大力推動，Panasonic一直致力於為消費者打造更美好的想像，我們相信『想得美，不如跑得好！Better Life, Better Run！』，讓我們一起奔跑、一起努力，邁向更健康、更美好的生活！」

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道,Panasonic集團總經理,黃政成。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic集團總經理黃政成指出，Panasonic一直致力於為消費者打造更美好的想像，我們相信「想得美，不如跑得好！」

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道。（圖／記者姜國輝攝）

黃政成總經理也親自參賽，帶頭奔向美好生活，不僅大人小孩通通跑起來，還有跑者帶著毛小孩一起同樂，氣氛溫馨又熱鬧，今年更特別邀請前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練來台，在正式賽前一天參與5公里暖身跑，與跑者近距離互動、分享路跑心得，正式賽當天，她更熱情投入12.5公里競賽組，與跑者並肩而跑。

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道,日本奧運名將吉川美香。（圖／記者姜國輝攝）

▲今年更特別邀請前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練(左4)來台共襄盛舉。

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道。（圖／記者姜國輝攝）

▲不僅大人小孩通通跑起來，還有跑者帶著毛小孩一起同樂。

今年冠軍可抱回Panasonic雙門電冰箱，二、三名分別獲得變頻除濕機、蒸氣烘烤爐。去年拿下亞軍的江彥綸，今年以40分14秒率先衝線，賽後他說：「今天成績還算滿意。這次也是以賽代訓，希望能夠順利拿下東京馬拉松名額。」冠軍禮物收到Panasonic雙門電冰箱，他笑說：「會先問一下家人需不需要。去年拿到洗衣機現在擺在我家中。」而女子組部分，余亭緣以48分11秒摘下后冠。她表示：「每年我都將Panasonic台北城市路跑賽作為開學跑，今天看到這麼多跑者聚集在這，氣氛相當溫馨。」

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道。（圖／記者姜國輝攝）

▲今年12.5公里冠軍可抱回Panasonic雙門電冰箱，二、三名分別獲得變頻除濕機、蒸氣烘烤爐。

過往台北城市路跑的小綠人圖樣，也在今年做了全面進化，Panasonic集團總經理黃政成指出，「我們今年也特別設計小綠人一家全新IP，可以讓跑者一起來互動、一起來體驗，透過今天的賽事，我們邀請大家跟Panasonic 用行動來實踐，對我們的生活、健康及環境來做一些承諾，讓我們來一起擁抱我們的美好生活」。

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼跑者完賽之後，還可以到Panasonic品牌攤位參加闖關活動。

▲▼2025 Panasonic台北城市路跑,凱達格蘭大道。（圖／記者姜國輝攝）

綠人一家全新IP，四個不同個性的角色，分別對應Panasonic四款生活家電，奈奈、綠行者、能量豆及嘻哈喵現身在賽事各個角落，跑者們紛紛找尋他們的身影，並拍照蒐集。跑者完賽之後，還可以到Panasonic品牌攤位參加闖關活動，挑戰成功還能夠再拿好禮，同時更認識永續節能，跑步不只是健康，也為環境出一份力，共同打造美好永續生活。

台北西門町一直以來都是觀光客必訪的景點，但近日有網友指出，街頭出現以男性生殖器為造型的「大雕燒」攤位，並搭配醒目的廣告招牌，他認為這樣的設計過於低俗，且觀感不佳，觀光客看到可能會留下不好的印象，也會對小孩造成影響，已經到臺北市陳情系統網站檢舉了，直呼「真的很噁心！」

亞洲13座適合退休城市！台北生活成本成優勢

2025新光Fun Run　台北場600人響應

