亞洲13座適合退休城市「台北也入列」！生活成本低成優勢

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區。（圖／記者李毓康攝）

▲台北被美國旅遊網站列入13座適合退休生活的亞洲城市。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

美國退休族近年興起移居亞洲的風潮，不只為了更低的生活成本，也想體驗新文化、追求更好的生活品質。從柬埔寨、泰國到台灣，各地城市都成為他們理想的第二人生舞台。

根據美國旅遊網站Travelbinger報導，在眾多選擇中，台灣台北近年聲勢漸旺。台北不僅深受數位遊牧族喜愛，也對美國退休族十分友善。低廉的生活成本、更高的生活品質，以及先進的交通基礎建設，都讓台灣成為極具吸引力的移居選項。

台灣的生活開銷遠低於美國多數主要城市，差異相當驚人。在美國，一人租屋平均每月需花費約 1,592 美元，而在台灣僅約 448 美元即可，大幅減輕退休生活的經濟壓力。

除了台北以外，像是柬埔寨西哈努克港，以低廉生活開銷和海濱風光，吸引喜歡悠閒步調的退休者。而峇里島則因多元社區和藝術氛圍，成為另一個熱門定居地。

馬來西亞吉隆坡與檳城，因英語普及、文化多元，也受到美國退休族喜愛。對想體驗大城市便利卻又不想花大錢的人來說，這些城市都具吸引力。

在越南峴港和泰國清邁，退休族能用較少的預算享受現代設施，甚至參與當地節慶，融入文化生活。對於熱愛歷史的族群，韓國慶州與日本京都則是絕佳選項。

無論選擇落腳哪裡，越來越多美國退休族相信，搬到亞洲不只是省錢，更能展開一段全新、精彩的第二人生。

