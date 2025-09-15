「屏東佳舞祭」總獎金15萬即日起報名　號召舞林高手同台較勁

▲「屏東佳舞祭」即日起報名。（圖／屏東市公所提供）



記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所將於11月15日在千禧公園舉辦「屏東佳舞祭」，邀請全台舞林高手齊聚一堂，展現舞蹈魅力。活動分為「排舞賽」與「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE」兩大賽事，參賽者將以默契、技巧、創意與風格一決高下，總獎金逾10萬元，歡迎民眾共襄盛舉。

屏東佳舞祭」將分為「排舞賽」與「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE 賽」。「排舞賽」報名上限為50隊，每支隊伍由最少2人、最多12人組成，比賽時間為1分45秒至2分30秒，評分標準以「團體默契」、「舞蹈技巧」、「造型創意」及「音樂」做為計分標準。比賽將取冠亞季及在地精神獎共四隊，冠軍隊伍有3萬5千元獎金。

「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE 賽」報名上限為80人，賽事將以海選/16強/8強/4強為進行方式，以現場報到順序作為上場順序，音樂由 DJ 隨機播放，每位選手限時 45 秒，自由發揮表現。評分標準以「動作難度」、「個人風格」、「創意變化」、「音樂性」及「氣氛掌握」做為計分標準。比賽共有16隊有機會獲得獎金，冠軍隊伍將可獲得2萬元獎金。

屏東市長周佳琪表示，2025《遠見》運動城市排行榜剛出爐，六都組由新北市擠下台北市榮登榜首，而一般縣市組由屏東縣以三連霸之姿蟬聯寶座，顯示屏東運動實力領跑全國，而街舞文化跨越地域、語言與年齡的限制，打造出真正屬於全民參與的文化盛事，公所團隊期盼藉由「屏東佳舞祭」，建造各地舞林高手較勁、展現自我的舞台，也讓街舞文化在精彩賽事裡，能互相交流與學習，秀出屏東市熱情的生命力。

「屏東佳舞祭」自即日起至11月10日接受報名，報名方式採線上報名，詳情請洽屏東市公所官方網站或臉書粉絲專頁報名貼文點選報名連結。