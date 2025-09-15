快訊／涉性侵偷拍大咖女星　三立前副總之子龔益霆遭搜索約談

▲三立高層之子龔益霆涉妨害性自主案，台北地檢署今（15）日火速搜索約談。（圖／翻攝自IG）

記者劉昌松／台北報導

C姓女星勇敢揭露前男友、三立前資深副總之子龔益霆涉嫌下藥、性侵與偷拍案，隨著管轄權釐清後移送至台北地檢署，北檢今（15）日隨即展開行動，火速指揮婦幼隊與松山分局兵分多路，搜索龔男住居所2處，並同步通知他到案接受檢方訊問。

據了解，北檢考量案件高度敏感且社會矚目，承辦檢察官上週接手案件後，隨即調閱相關卷證與筆錄，研判有必要進一步釐清，遂向法院聲請搜索票獲准，今天上午發動搜索行動，查扣可能涉案的電子設備與文件，並同步傳喚龔男到案說明，整起案件仍持續調查中。

回顧案件經過，本月4日因媒體熱議，士林地檢署主動剪報分案偵辦。不過，婦幼專組檢察官在縝密調查、訊問後，認定實際侵害地點並非士檢轄區，依法無從續辦。為顧及被害人心情，士檢於11日特別請C女與律師到署內說明，並解釋移送原因。12日，經高檢署最速件核轉，全案正式交由北檢婦幼專組續行偵辦，另編新案號，由檢察官接手調查。

據指控，案發在8月16日深夜，C女參加聚會因身體不適提前返家，卻遭龔益霆一路尾隨進入住處。C女因有心臟病史，原以為對方拿藥幫忙，未料卻被遞上鎮定劑，隨即陷入昏沉，完全失去反抗能力。她回憶，最後隱約聽見有人提醒「不要壓她，會把骨頭壓斷！」隨後徹底失去意識。

醒來後，她驚覺遭到性侵，更懷疑過程被錄影。她當場要求刪除影像，但龔男態度輕浮，甚至揚言「已經備份到雲端」，毫無悔意。C女憤怒又恐懼，擔心影像未被徹底刪除，隨時可能外流，造成二度傷害。

C女控訴案發時間軸 日期 事件經過 備註 8月16日 C女參加友人聚會，因身體不適提前返家，卻被龔益霆尾隨進入住處。原欲服用心臟病藥，卻被遞上鎮定劑，隨後昏厥。清醒後發現遭性侵，懷疑過程被錄影。 C女憂心影片未刪除，可能留存於手機或雲端。 8月18日 C女在Threads 連續發文，以「大特（有台詞臨演）」身分暗示受害者遭下藥、性侵、偷拍，向網友求救。 社群引發關注，事件開始發酵。 9月2日 C女持續發文，三天內共發 42 篇貼文，最終公開承認自己就是受害人。 #MeToo風暴全面擴大。 9月4日 C女身心俱疲，交由律師接手後續處理。 強調龔益霆毫無悔意，恐有影片外流風險。

