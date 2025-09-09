「重點科別公費醫師計畫」續辦　清大中山中興各獲30名額

▲教育部證實，重點科別公費醫師續辦，清大中山中興等三校各分配30招生名額。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

衛福部「重點科別培育公費醫師」計畫原本今年結束後不續辦，現卻傳出115學年起將續辦。教育部今（9日）證實，衛福部已經發函，該計畫共有台大等9校獲得醫學公費生招生名額，其中清大、中山及中興等3校學士後醫學系各獲配30名公費生，教育部會根據計畫提供9校辦理招生事宜。

邁入第二期的衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」，原本預計114學年結束，配合此計畫而設立的清華、中山、中興大學等三校學士後醫學系，教育部原預計從公費生改為自費一般生，招生名額則從原本23名調增為35名，但卻遭到醫師團體，認為超過總量管制的1300名。

不過，現在卻傳出上述公費醫師計畫將續辦。教育部今天證實，已經收到衛福部發函，公費醫師計畫將會續辦。教育部表示，根據衛福部送115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」，共有台大、陽交大、成大、慈濟、輔大、義守、清大、中興、中山等9校核定醫學公費生招生名額，其中清大、中山及中興3校學士後醫學系，各獲配30名公費生名額。

教育部指出，將根據衛福部函送115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」，提供9校公費生招生名額，繼續辦理相關事宜。

中山大學表示，對於衛生福利部持續推動「重點科別培育公費醫師計畫」，表達誠摯感謝與高度肯定。未來中山大學將持續與衛福部、教育部及相關單位密切合作，精進醫學教育品質、教學資源與師資陣容，為培育更多投身重點醫療科別與服務偏鄉地區的優秀醫師努力，協助推動全民健康照護與醫療資源均衡發展。