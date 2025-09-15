　
大陸 大陸焦點 特派現場

于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

記者許力方／綜合報導

曾演出《三生三世十里桃花》的大陸演員于朦朧11日墜樓死亡，網路瘋傳陰謀論，甚至點名生前他出席的飯局6名圈內人有問題，其中2人已經出面澄清報警，仍有很多人懷疑不是意外。對此，微博14日公布，警方排除「刑事嫌疑」後，仍有60多個帳號因違規散布謠言，遭禁言或關閉。

陸媒報導，于朦朧工作室11日晚間發文證實，「我們懷著無比沉痛的心情告知大家，我們深愛的朦朧，於2025年9月11日墜樓身故。」但又因訃告中的一句「經警方工作，已排除刑事嫌疑」引發新的疑問，瘋傳陰謀論，廣大網友懷疑警方為何不發布通報？截至15日凌晨，警方仍未就于朦朧之死回應或發布警情通報。

▲▼于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗。（圖／翻攝微博）

微博也發現，在警方已排除刑事嫌疑後，有個別用戶為賺流量、蹭熱度，刻意發布謠言陰謀論，甚至惡意關聯、煽動舉報，讓逝者的家人和朋友承受更大的痛苦，站方對此類違規行為予以處置，公布共清理違規發文及圖片4300餘條，對60餘個違規帳號處以階段性禁言直至關閉帳號處置。

案例包括一名用戶「@一條名叫小小八的海草」在無關熱搜下頻繁發布違規引流內容等，站方已予以階段性禁言處置。

▼于朦朧曾演出《三生三世時里桃花》。（圖／翻攝自微博）

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

09/13

男導演遭疑私會于朦朧「不在場證明對話爆造假」！

男導演遭疑私會于朦朧「不在場證明對話爆造假」！

大陸演員于朦朧9月11日墜樓身亡，網上瘋傳陰謀論，導演方勵與程青松、編劇極光光都被猜測是飯局6人組成員。程青松為澄清與事件無關，PO出與友人相約吃飯的聊天記錄，卻被發現疑似有P圖嫌疑，掀起更大的輿論風波。

于朦朧曾2度救下輕生友！「拉勾承諾活下去」

于朦朧曾2度救下輕生友！「拉勾承諾活下去」

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

泰21歲男「偷拍裙底」被抓！當場跳4樓慘死

泰21歲男「偷拍裙底」被抓！當場跳4樓慘死

