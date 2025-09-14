臉上小腫塊竟是癌！1歲童遭醫師誤判「父母施暴」　病逝僅19月大

▲1歲女童德萊拉瑞伊生前活潑可愛，卻因病情延誤不幸離世。（圖／翻攝自GoFundMe）

英國一名年僅1歲的女童德萊拉瑞伊（Delilah-Rai）因臉部出現異常腫塊，最終被診斷為罕見軟組織癌「纖維瘤病變」（Desmoid Fibromatosis），不幸於8月10日病逝。其母凱莉（Kayleigh Reid）指控，醫師最初誤以為腫塊是父母施暴造成，導致病情延誤數月才確診。

根據英國《太陽報》報導，今年1月30日，凱莉在為孩子洗澡時發現她左臉長出一顆豌豆大小的腫塊，立刻預約就醫。然而，當父親帶孩子赴診時，醫師未做詳細檢查，反而懷疑腫塊是「非意外傷害」，將父母轉介至醫院接受調查。之後雖做過CT檢查，顯示副鼻竇有囊性病灶，但轉診至耳鼻喉專科卻遲遲未落實，導致家屬苦等數月。

▲家屬今年1月在為女童洗澡時發現其臉部出現異常腫塊，卻被醫師誤判為「非意外傷害」。（圖／翻攝自GoFundMe）

直至4月，德萊拉才見到專科醫師，但腫塊在這段期間已明顯擴大。5月進一步影像檢查後，醫院在7月16日安排活檢，初步誤判為「良性腫瘤」，並計畫切除部分顏面骨骼，改以鈦板重建。但就在手術前兩日，醫療團隊再度推翻判斷，確診她罹患極為罕見的「纖維瘤病變」，屬惡性軟組織腫瘤。

原訂手術被取消，醫師改安排化療，但手術風險過高，加上病情進展迅速，德萊拉於8月10日病逝，僅存活19個月。事件引發公眾對醫療延誤的關注。家屬批評，從發現異常到確診歷時半年，醫院中途兩度誤判，嚴重拖延治療時機。

事後，家族友人發起募款，已有超過2500英鎊（約新台幣10萬元）捐款。伯明翰婦幼醫院表示，對此悲劇深感遺憾，已展開內部審查並承諾將檢討改進。杜德利醫療集團執行長則公開致哀，承諾與家屬溝通，釐清事件始末。

