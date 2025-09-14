　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臉上小腫塊竟是癌！1歲童遭醫師誤判「父母施暴」　病逝僅19月大

1歲女童德萊拉瑞伊生前活潑可愛，卻因病情延誤不幸離世。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲1歲女童德萊拉瑞伊生前活潑可愛，卻因病情延誤不幸離世。（圖／翻攝自GoFundMe）

圖文／CTWANT

英國一名年僅1歲的女童德萊拉瑞伊（Delilah-Rai）因臉部出現異常腫塊，最終被診斷為罕見軟組織癌「纖維瘤病變」（Desmoid Fibromatosis），不幸於8月10日病逝。其母凱莉（Kayleigh Reid）指控，醫師最初誤以為腫塊是父母施暴造成，導致病情延誤數月才確診。

根據英國《太陽報》報導，今年1月30日，凱莉在為孩子洗澡時發現她左臉長出一顆豌豆大小的腫塊，立刻預約就醫。然而，當父親帶孩子赴診時，醫師未做詳細檢查，反而懷疑腫塊是「非意外傷害」，將父母轉介至醫院接受調查。之後雖做過CT檢查，顯示副鼻竇有囊性病灶，但轉診至耳鼻喉專科卻遲遲未落實，導致家屬苦等數月。

家屬今年1月在為女童洗澡時發現其臉部出現異常腫塊，卻被醫師誤判為「非意外傷害」。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲家屬今年1月在為女童洗澡時發現其臉部出現異常腫塊，卻被醫師誤判為「非意外傷害」。（圖／翻攝自GoFundMe）

直至4月，德萊拉才見到專科醫師，但腫塊在這段期間已明顯擴大。5月進一步影像檢查後，醫院在7月16日安排活檢，初步誤判為「良性腫瘤」，並計畫切除部分顏面骨骼，改以鈦板重建。但就在手術前兩日，醫療團隊再度推翻判斷，確診她罹患極為罕見的「纖維瘤病變」，屬惡性軟組織腫瘤。

原訂手術被取消，醫師改安排化療，但手術風險過高，加上病情進展迅速，德萊拉於8月10日病逝，僅存活19個月。事件引發公眾對醫療延誤的關注。家屬批評，從發現異常到確診歷時半年，醫院中途兩度誤判，嚴重拖延治療時機。

事後，家族友人發起募款，已有超過2500英鎊（約新台幣10萬元）捐款。伯明翰婦幼醫院表示，對此悲劇深感遺憾，已展開內部審查並承諾將檢討改進。杜德利醫療集團執行長則公開致哀，承諾與家屬溝通，釐清事件始末。

延伸閱讀
陳漢典Lulu結婚！吳宗憲送200萬紅包　親揭「在我面前做一次」真相
撿「32元舊電鍋」送拾荒婦　清潔員涉貪汙罪遭起訴！法務部說話了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間
和蕾菈離婚後首露面！　湯宇曝2人近況
台南台積電工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂亡
齊名邦茲！　索托寫大聯盟史上第一人紀錄
信義區正妹喝掛「臉撞水溝蓋」！朋友1舉動…黃小柔目擊傻眼了
快訊／台韓季軍戰　先發打序出爐！
YTR「賣預售屋賺900萬」！　挨轟炒房回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普16日啟程訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

大阪廢棄公寓拆除「挖到屍體」！　嚴重白骨化

不想輸普丁、金正恩！川普憂淪為「配角」　10月前恐難會晤習近平

臉上小腫塊竟是癌！1歲童遭醫師誤判「父母施暴」　病逝僅19月大

中國對美國晶片展開「歧視、反傾銷」調查　警告：維護國家利益

美國證實與英軍艦航行台海　強調航行自由不應受限

Swatch「限量錶」正面挑釁川普！　諷美亂課瑞士39％關稅

俄羅斯襲擊烏克蘭期間　無人機侵犯羅馬尼亞領空

韓國尷尬了！人均GDP最快今年「慘遭台灣超越」　22年優勢全歸零

華郵：川普擬派千名國民兵進駐路易斯安那州

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

川普16日啟程訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

大阪廢棄公寓拆除「挖到屍體」！　嚴重白骨化

不想輸普丁、金正恩！川普憂淪為「配角」　10月前恐難會晤習近平

臉上小腫塊竟是癌！1歲童遭醫師誤判「父母施暴」　病逝僅19月大

中國對美國晶片展開「歧視、反傾銷」調查　警告：維護國家利益

美國證實與英軍艦航行台海　強調航行自由不應受限

Swatch「限量錶」正面挑釁川普！　諷美亂課瑞士39％關稅

俄羅斯襲擊烏克蘭期間　無人機侵犯羅馬尼亞領空

韓國尷尬了！人均GDP最快今年「慘遭台灣超越」　22年優勢全歸零

華郵：川普擬派千名國民兵進駐路易斯安那州

屏東2騎士買水果「機車鑰匙都沒拔」　1人騎錯搞烏龍

交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA喊「不是我的也不能塞回去」

佐藤健額咚Taka！TENBLANK合體ONE OK ROCK…全開麥合唱網嗨爆

三芝知名牛排館「邊界驛站」宣布頂讓！老闆女兒：爸該享福了

川普16日啟程訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

賴清德幫抱屈：文化預算被立院刪凍　文化人更被汙名化飽受委屈

U18搭肩唱《台灣尚勇》引日本球迷討論！王奕翔感動想起經典賽

湯宇離婚後首露面！　認和蕾菈還是好友「近況曝光」

手工水果冰只賣40元！隱身人煙罕至柑仔店、宜蘭壯圍限定

妻跌倒難起身夫行動不便　東港警及時解圍

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

國際熱門新聞

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

日本變態青旅！淫魔老闆下藥性侵10女

美媒評選「全球最佳企業」　台灣10公司上榜

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

韓國人均GDP「最快今年」遭台灣超越！

全球第一！尼泊爾新總理竟用Discord選出

卡達15日要辦阿拉伯與穆斯林領袖峰會

終結俄烏戰爭　川普一封信喊話北約

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」

金正恩急了！北韓推動「公主接班」她獲重用

她遭社長羞辱「是野狗」輕生！家屬獲賠3千萬

Swatch「限量錶」正面挑釁川普！　諷美亂課瑞士39％關稅

更多熱門

相關新聞

老師要求家長到校打掃　理由曝光

老師要求家長到校打掃　理由曝光

大多數人求學時期都有經歷過「打掃時間」，有的負責教室內，也有的要到校園四處掃地。最近有大陸家長上網抱怨，家中小孩上國小一年級，導師卻以學生年紀還小，要求家長們排班輪流到校代替打掃，讓不少網友看了傻眼批評，「以後工作也要家長做？」

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

頒布超過50年！泰取消午後禁酒令

頒布超過50年！泰取消午後禁酒令

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！

保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法

保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法

關鍵字：

德萊拉瑞伊Delilah-Rai周刊王

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名

玖壹壹健志鬆口明年要辦婚禮　春風聽郭書瑤名字冷笑

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面