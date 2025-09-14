漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸5天　最低下殺46折

▲漢堡王「雞薯條堡」快閃回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王今年5月開賣超浮誇「雞薯條堡」，把人氣點心雞薯條堆疊成10層漢堡，一上市便引發熱烈討論，掀起搶吃潮，時隔4個月這款超狂漢堡將在9月15日起限時5天快閃回歸，且最低可享46折起優惠。

▲凡購買7層起的雞薯條堡可享半價優惠。

堡王的「雞薯條堡」是以雞薯條做為主角直接入堡，堆疊至少3層（12條）以上最多10層（40條）的雞薯條堡，每層還疊上鹹香起士片增添香濃滋味，9月15日起至9月19日限時5天回歸。雞薯條使用雞胸肉製成，炸製外表金黃酥脆、肉質細嫩，且帶有些許胡椒香氣，是不少人喜愛的點心之一。

雞薯條堡同步祭出限時優惠，凡購買7層以上即可享半價優惠，其中又以「10層雞薯條堡」最划算，特價269元，較原價祭出46折折扣，吃愈多層CP值愈高。

▲摩斯漢堡大巨蛋店獨家開賣「炸肉餅棒球堡」。

搶搭中華職棒賽事熱潮，摩斯漢堡大巨蛋店獨家推出「炸肉餅棒球堡」，採用台灣優質前腿豬絞肉佐洋蔥、雞蛋，再裹上特製漿粉下鍋油炸，製成外酥內嫩的豚肉排，搭配清爽高麗菜絲以及道地日式照燒鹽蔥醬，夾進棒球造型的蓬鬆麵包當中，單點售價119元。

▲同步販售個人套餐組合。

同步販售個人套餐組合，內含炸肉餅棒球堡1顆、摩斯雞塊1份、黃金地瓜薯條1份及大杯冰紅茶1杯，特價249元，每日數量有限、售完為止。