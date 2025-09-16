　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出百元炸雞快閃優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「三商炸雞」推出限時快閃優惠，即日起連7天全門市「3塊檸檬炸雞100元」，相較原價省110元，比買1送1更划算；加碼消費滿額還送蔥香蒜辣酥炸棒腿優惠券。

三商炸雞「檸檬炸雞」限時回歸，雞肉以新鮮檸檬搭配多種天然辛香料醃製，再裹上獨家炸粉現點現炸，打造外皮酥脆、肉質多汁的全新風味。即日起至9月22日祭出限時7天快閃優惠，凡外帶或內用3塊檸檬炸雞，原價210元，限時特價100元，較原價打47折。

三商i美食APP同步推出會員專屬優惠，至9月20日前會員憑4點即可兌換專屬優惠券，3塊檸檬炸雞原價210元，優惠價僅96元，兌換期限至9月22日。

加碼祭出促銷活動，凡消費滿299元即送「蔥香蒜辣酥炸棒腿」優惠券1張，原價149元的棒腿組合，憑券僅需99元即可兌換，兌換期限至10月31日。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱99呱狂節加碼平日限定享2大組合只要99元。

另外，頂呱呱99呱狂節宣布再加碼，限時2周可享平日限定「2大組合優惠價99元」，即日起至9月19日優惠品項為「原味雞腿+辣味雞翅」，現省20元、9月22日至9月26日則是「呱呱包+地瓜薯條」，現省36元，最低74折起就能吃到人氣夯品。

美食情報美食雲三商炸雞頂呱呱

