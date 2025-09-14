　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

中國有家鞋廠老闆花大錢請網紅直播賣貨，備妥上萬鞋子現貨，沒想到卻只賣出58雙。（翻攝微博）

▲中國一家鞋廠老闆花大錢請網紅直播賣貨，備妥上萬鞋子現貨，沒想到卻只賣出58雙。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

現在的直播帶貨水很深！一名河南薛姓鞋廠老闆近日公開分享慘痛經歷，他砸大錢請來擁有千萬粉絲的網紅直播帶貨，對方信誓旦旦能賣出2萬雙，要求他備足現貨。沒想到最後賣出58雙，成績不如預期，害薛老闆損失慘重。

綜合中國媒體報導，中國河南商丘的薛姓鞋廠老闆為了提升自家產品知名度，想搭上直播帶貨的熱潮，特別邀請粉絲千萬的網紅「內蒙老狗」合作，對方窗口直接放話，把原價79.9人民幣的鞋子降價到69.9人民幣，並保證能賣出2萬雙，要求薛男備妥大量現貨。

薛老闆支付了5萬人民幣請「內蒙老狗」直播帶貨，還花了上百萬把貨都備齊，就等著大賣一波。結果，直播結束後銷量超慘，只賣出區區58雙，而且對方收錢收得理直氣壯，根本沒打算因為沒賣出承諾的數量而退錢。氣詐的薛老闆感覺自己根本就是被騙，所有投資都打了水漂，網紅方卻矢口否認曾誇口「保證銷售2萬雙」一事，如今讓他有苦說不出，還讓他的鞋廠快要撐不下去，面臨倒閉危機。

報導分析，直播帶貨詐騙手法層出不窮，網紅方常口頭誇下海口，承諾高銷量，誘使商家大量備貨，但卻拒絕將任何保證銷售額的條款寫入正式合約；部分網紅會在直播過程中利用技術手段偽造訂單數量，製造「秒殺」、「熱賣」的假象，但直播結束後，大量訂單會被取消，商家此時才驚覺上當。最後網紅方會利用合約漏洞，強調合約中並未保證具體的銷售額，將所有未達標的責任推卸給商家，更有的網紅販售劣質品衝銷量，最後導致大量的客訴和退貨，導致退貨率極高。

為了保護商家，建議在與網紅簽訂帶貨合約時，務必將把「保底銷售額」「未達標退款比例」明確寫入合約。在合作前，應多做功課去了解他過去的帶貨成績和品牌口碑，，避免掉到賠錢大坑。


更多鏡週刊報導
中國女對高雄校門口學童狂拍？警介入調查　校方澄清：中配直播帶貨
澎恰恰赴中國直播帶貨還債　頂白髮現身養雞場賣土雞蛋
斜槓副業把流量變現　小鐘自曝直播帶貨驚人業績

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
景美夜市店家遭8+9索保護費！親友團PO文約助拳　警方回應了
店員沒認出！大咖女星被攔「不准進門吃飯」　尷尬畫面瘋傳
飯店用過毛巾別亂放！　日本業者曝「掛這裡超NG」
李光洙缺席婚禮　金鐘國親口曝原因
發祭品文！他喊柯文哲被押「用頭開榴槤」　千人卡位灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

美制裁中方企業　陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

長髮港妹「脫到剩內衣褲」呆坐馬路上！員警舉動被讚爆

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

美制裁中方企業　陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

長髮港妹「脫到剩內衣褲」呆坐馬路上！員警舉動被讚爆

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

中信金獲亞太暨台灣永續行動12項大獎　再得台北金鵰微電影展4獎項

北韓再警告！金與正批美日韓軍演「危險遊戲」　朴正天嗆強硬反制

為拍美照玩命！藍衣女翻護欄「爬武嶺岩壁」　太管處告發裁罰

Jennie私服愛鞋巨型藝術裝置全球首曝在台北　Bella Hadid超火同款首發

1億全被「假警察」詐光！　日女6度交付現金給詐騙集團

時代力量十週年募款餐會　2026選戰首波鎖定8縣市布局

82MAJOR台灣首秀學中文撩妹　翻唱aespa、I-DLE夯曲嗨爆

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

景美夜市海產店遭8+9索保護費！親友團PO文約助拳　警方回應了

施柏宇赴韓宣傳「收韓文花圈」標語超暖　程予希突爆對象不是他！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

大陸熱門新聞

老師要求家長到校打掃　理由曝光

「林佳龍」訪歐　中方怒斥：只是地方官員

港妹脫到剩內衣褲呆坐路上！警舉動被讚爆

蛋沒了！13歲男割包皮半月後「睪丸壞死」

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈

陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸羽球漲價！店員嘆：1球可買1杯手搖飲

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查

陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

iPhone 17遭嫌醜仍搶爆！陸果粉：比去年難搶

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

少年吃海底撈往鍋裡噴尿　法院判賠938萬

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

更多熱門

相關新聞

1億全被「假警察」騙走！　手法曝光

1億全被「假警察」騙走！　手法曝光

日本佐賀縣一名60多歲女子遭假警察詐騙高達5億3500萬日圓（約新台幣1.1億元），對方以資金扣押凍結為由來電，前前後後6次向受害女子收取現金。警方13日宣布再逮捕2名主嫌，連同先前的2人，目前已有4人落網。

被雪坊優格切割！四叉貓開團購蛋黃酥秒殺

被雪坊優格切割！四叉貓開團購蛋黃酥秒殺

販售二手繪本「做錯1步」！他一查帳戶慘了

販售二手繪本「做錯1步」！他一查帳戶慘了

賓賓哥涉打「雲林阿公」老房東黑歷史起底　

賓賓哥涉打「雲林阿公」老房東黑歷史起底　

男閨蜜設局！前夫帳戶幫匯款她淪詐欺共犯

男閨蜜設局！前夫帳戶幫匯款她淪詐欺共犯

關鍵字：

詐騙直播帶貨網紅鞋廠

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面