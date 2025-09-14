千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

▲中國一家鞋廠老闆花大錢請網紅直播賣貨，備妥上萬鞋子現貨，沒想到卻只賣出58雙。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

現在的直播帶貨水很深！一名河南薛姓鞋廠老闆近日公開分享慘痛經歷，他砸大錢請來擁有千萬粉絲的網紅直播帶貨，對方信誓旦旦能賣出2萬雙，要求他備足現貨。沒想到最後賣出58雙，成績不如預期，害薛老闆損失慘重。

綜合中國媒體報導，中國河南商丘的薛姓鞋廠老闆為了提升自家產品知名度，想搭上直播帶貨的熱潮，特別邀請粉絲千萬的網紅「內蒙老狗」合作，對方窗口直接放話，把原價79.9人民幣的鞋子降價到69.9人民幣，並保證能賣出2萬雙，要求薛男備妥大量現貨。

薛老闆支付了5萬人民幣請「內蒙老狗」直播帶貨，還花了上百萬把貨都備齊，就等著大賣一波。結果，直播結束後銷量超慘，只賣出區區58雙，而且對方收錢收得理直氣壯，根本沒打算因為沒賣出承諾的數量而退錢。氣詐的薛老闆感覺自己根本就是被騙，所有投資都打了水漂，網紅方卻矢口否認曾誇口「保證銷售2萬雙」一事，如今讓他有苦說不出，還讓他的鞋廠快要撐不下去，面臨倒閉危機。

報導分析，直播帶貨詐騙手法層出不窮，網紅方常口頭誇下海口，承諾高銷量，誘使商家大量備貨，但卻拒絕將任何保證銷售額的條款寫入正式合約；部分網紅會在直播過程中利用技術手段偽造訂單數量，製造「秒殺」、「熱賣」的假象，但直播結束後，大量訂單會被取消，商家此時才驚覺上當。最後網紅方會利用合約漏洞，強調合約中並未保證具體的銷售額，將所有未達標的責任推卸給商家，更有的網紅販售劣質品衝銷量，最後導致大量的客訴和退貨，導致退貨率極高。

為了保護商家，建議在與網紅簽訂帶貨合約時，務必將把「保底銷售額」「未達標退款比例」明確寫入合約。在合作前，應多做功課去了解他過去的帶貨成績和品牌口碑，，避免掉到賠錢大坑。



