載滿樹枝枯葉！小貨車國1高架突起火　恐怖黑煙狂竄驚險畫面曝

▲國道1號高架南向桃園段今天上午發生小貨車火燒車事故，現場冒出濃濃黑煙與大火。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號高架南向桃園路段今（13）日上午發生火燒車事故，一輛滿載樹枝、枯葉小貨車車斗處突然冒煙起火，駕駛急忙停靠路肩查看，未料瞬間發生大火，駕駛與乘客急忙逃生。桃園市消防局據報到場搶救，及時撲滅火勢，所幸沒有人員受傷，也未波及其他來往車輛，至於起火燒車原因正由警消調查釐清。

▲國道1號高架南向桃園段今天上午發生小貨車火燒車事故，桃園市消防局青埔分隊派員搶救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊勤務指揮中心於今天上午9時27分許接獲通報，國道1號高架南向54.5公里桃園路段發生火燒車事故，1輛小貨車停靠路肩起火燃燒，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園市消防局派消防車協助，青埔分隊派出10名警消抵達現場後，分別封閉外側路肩處理。

▲國道1號高架南向桃園段今天上午發生小貨車火燒車事故，桃園市消防局青埔分隊到場搶救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊調查，44歲賴姓男子駕駛小貨車，行經國道1號高架南向54.5公里桃園路段處，察覺載運車斗雜物樹枝、落葉等起火燃燒情形，立即停靠路肩查看，發現瞬間大火立即報警求助，警消獲報後趕到現場，所幸及時發現將車輛停下，立即與車上乘客下車逃生，未受傷害也未波及其他車輛，賴姓駕駛感謝警消及時趕至協助撲滅火勢，現場已於上午10時17分完全排除，全線恢復通車，至於真正起火原因仍待消防局火調科鑑識人員鑑識釐清。

▲國道1號高架南向桃園段今天上午發生小貨車火燒車事故，桃園市消防局青埔分隊撲滅火勢後檢視車斗處堆滿樹枝與落葉等雜物。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，若發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，以漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。