違停被盤查！駕駛「一對三」撞警車落跑　還怪警跟太近

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿茂（化名）今年2月間開車行經新竹縣竹北市光明六路一處路口時，因違規停車被警員盤查，他不僅當場駕車逃逸，還在撞上警車後，無視3名受傷的警員棄車逃離現場。事後阿茂一度否認犯行，還反過來怪罪警車跟太近，日前被新竹地院法官依2罪分別判處有期徒刑3個月、8個月。

▲阿茂為了躲避盤查與警車發生碰撞，事後還怪罪警車跟太近。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂今年2月間在新竹縣竹北市光明六路與中華路口違規停車，恰好被3名正在執行巡邏勤務的警員撞見，他為了躲避盤查當場駕車逃逸，警員立刻駕駛警車追上。

行經竹北市中華路與環北路二段路口時，阿茂突然從中線車道中間處往右方偏移並右轉，警車閃避不及，雙方發生碰撞，導致車上3名警員通通掛彩。阿茂見狀，竟馬上棄車徒步逃離現場，但很快就被警方循線查獲。

阿茂辯稱，他因為另案遭到通緝，才會選擇逃離現場，甚至反過來怪罪警車跟太近，是他遭到警車撞擊。

不過，新竹地院法官沒有採信阿茂的說詞，考量到他有多次詐欺前科、此案的犯後態度，以及至今仍未與受傷警員達成和解的情況，最終依犯過失傷害罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另依犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，判處他有期徒刑8個月，全案仍可上訴。