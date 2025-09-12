iPhone17今晚開賣卡3分鐘！Joeman自曝流量飆3000萬：這代人氣高

▲iPhone 17 Pro今晚開放預購。（圖／取自APPLE官網）



記者董美琪／綜合報導

蘋果官網及多通路今晚8點正式開放預售iPhone 17系列，一開賣官網卡了約3分鐘。開賣前約半小時，百萬YouTuber Joeman分享，光靠這波新機熱潮，他的IG單月瀏覽量就衝破3000萬次，認為這一代iPhone的熱度應該還是很高。不過許多網友紛紛留言認為，「大家是在看九妹17，不是看iPhone 17」。

蘋果官網今晚開賣，台灣官網約3~4分鐘才能順利進入結帳；大陸官網則搶購熱度高，蘋果官網顯示無法進入，還有許多用戶前往蘋果門市，京東平台則顯示標準版預約人數超過370​​萬，用戶需要等待才能進入選購，目前iPhone 17系列不少機型已經「秒售完」。

開賣前，Joeman發文認為這代iPhone的熱度還是很高，「靠著iPhone 17發表會，我的ig這個月瀏覽量3000萬，iPhone短影破千萬，這還只是單ig的數據，等到實體開箱發完後不知道數據會跑到多少……單從流量看。」

貼文一出，網友們紛紛留言，卻把焦點轉向Joeman本人：「其實是你升級比iPhone有感」、「大家是在看九妹17，不是看iPhone 17」、「顏值果然還是流量密碼」、「如果沒露帥臉，流量可能不會這麼高」。還有人笑說：「是不是要來開箱Joeman Air了？」、「九妹獨自升級，這才是真正發表會！」

也有粉絲力挺表示：「你的介紹才是亮點，全程都看完」、「比起新機，我更想看你怎麼進化」、「哥進化比iPhone還多」。甚至有網友直白留言：「沒人在看iPhone，都是在看你！」有粉絲戲稱這根本不是蘋果新品發表，而是「Joeman 17發表會」。