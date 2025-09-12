　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone17今晚開賣卡3分鐘！Joeman自曝流量飆3000萬：這代人氣高

▲▼iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因。（圖／取自APPLE官網）

▲iPhone 17 Pro今晚開放預購。（圖／取自APPLE官網）

記者董美琪／綜合報導

蘋果官網及多通路今晚8點正式開放預售iPhone 17系列，一開賣官網卡了約3分鐘。開賣前約半小時，百萬YouTuber Joeman分享，光靠這波新機熱潮，他的IG單月瀏覽量就衝破3000萬次，認為這一代iPhone的熱度應該還是很高。不過許多網友紛紛留言認為，「大家是在看九妹17，不是看iPhone 17」。

蘋果官網今晚開賣，台灣官網約3~4分鐘才能順利進入結帳；大陸官網則搶購熱度高，蘋果官網顯示無法進入，還有許多用戶前往蘋果門市，京東平台則顯示標準版預約人數超過370​​萬，用戶需要等待才能進入選購，目前iPhone 17系列不少機型已經「秒售完」。

▲▼ 。（圖／翻攝自台灣蘋果官網）

▲iPhone 17開賣卡3分鐘。（圖／翻攝自台灣蘋果官網）

開賣前，Joeman發文認為這代iPhone的熱度還是很高，「靠著iPhone 17發表會，我的ig這個月瀏覽量3000萬，iPhone短影破千萬，這還只是單ig的數據，等到實體開箱發完後不知道數據會跑到多少……單從流量看。」

▼Joeman曝ig這個月瀏覽量飆3000萬。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

▲▼。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

貼文一出，網友們紛紛留言，卻把焦點轉向Joeman本人：「其實是你升級比iPhone有感」、「大家是在看九妹17，不是看iPhone 17」、「顏值果然還是流量密碼」、「如果沒露帥臉，流量可能不會這麼高」。還有人笑說：「是不是要來開箱Joeman Air了？」、「九妹獨自升級，這才是真正發表會！」

也有粉絲力挺表示：「你的介紹才是亮點，全程都看完」、「比起新機，我更想看你怎麼進化」、「哥進化比iPhone還多」。甚至有網友直白留言：「沒人在看iPhone，都是在看你！」有粉絲戲稱這根本不是蘋果新品發表，而是「Joeman 17發表會」。

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／江和樹嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了
中華隊確定與韓國爭季軍
快訊／涉洗錢200億被羈押　「雨刷」抗告遭駁回
火鍋店主管偷走公司941萬　竟拿去抖內直播主
iPhone17今晚開賣卡3分鐘！Joeman自曝流量飆30
獨／只想讓拾荒嬤吃熱飯！清潔隊員慘淪貪污犯…32元電鍋下落曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

iPhone17今晚開賣卡3分鐘！Joeman自曝流量飆3000萬：這代人氣高

iPhone 17JoemaniPhone

