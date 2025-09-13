開共享出租車「想睡覺」自撞護欄翻覆　男嫌貴仍被判賠28萬

▲林姓男子開iRent汽車自撞護欄翻覆，需賠償維修費等共28萬餘元。（資料照／示意圖）

記者郭玗潔／基隆報導

一名林姓男子開著iRent共享汽車，因太過疲憊想睡覺，在基隆市暖暖區恍神自撞護欄後翻覆，造成車子毀損，被經營該租車平台的和雲行動服務公司告上法院，向林男求償維修費等共39萬998元。全案經基隆地院審理，法官認為林男對發生車禍有過失責任，且該車遭嚴重撞擊需要維修，判林男應賠償公司損失共28萬6287元。可上訴。

判決指出，羅姓女子2024年3月8日上iRent共享車平台租車，並違反租賃契約，將汽車交由林男駕駛。林男於隔日早上8時30分時，開著該車行經基隆市暖暖區源遠路涵洞附近，因太累想睡，不慎自撞路邊護欄，導致車子毀損。後續和雲行動服務公司花了維修費37萬4998元、拖車費1萬6000元，共損失39萬998元，提告要林男全數償還。

林男主張，公司在維修汽車前，應該先詢問他，且該車並沒遭嚴重撞擊，維修費卻高於市價，顯然不合理，也應先扣除車子的保險理賠。

法官檢視車禍現場照片，認為林男沒注意車前狀況，對車禍確有過失，且林開車先撞路邊護欄，再撞上樑柱後翻覆，汽車受到嚴重撞擊，並經修車廠以專業知識確認必須修繕，公司可向林男求償修車費用，另根據契約約定，該車並未投保車體損失險。

法官指出，小客車耐用年數為5年，該事故車已使用1年2月，因而汽車零件費用25萬6768元，應扣除每年折舊千分之369，計算後，林男須賠償零件費用15萬2057元，再加上不可折舊的工資11萬450元、油料4480元、外包費3300元、拖吊費1萬6000元，判林男共需賠償28萬6287元。可上訴。